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鹿港魯班公宴 大葉大學生當志工推廣榫卯工藝

中央社／ 彰化20日電

大葉大學學生組隊參加鹿港魯班公宴活動，擔任魯班鎖體驗教學志工，學生化身小老師，藉由拆解與組裝魯班鎖的過程，教導民眾了解傳統榫卯工藝與在地文化。

為慶祝端午節，彰化縣鹿港鎮朝陽鹿港協會舉辦「鹿港魯班公宴」，展出作品涵蓋木雕、漆線、錫工等傳統技藝，邀集9名人間國寶、35名縣籍地方工藝保存者及多名工藝家，以108桌的看桌宴神形式，呈現超過500件珍貴作品，除了展出作品外，現場還舉辦魯班鎖體驗活動。

大葉大學通識教育中心助理教授廖賢娟今天接受媒體聯訪時說，通識教育中心開設「中華文化與社會」、「口述歷史與敘事」等課程，帶領學生在課程中認識地方文化，也邀請鹿港知名神轎工藝師到校演講。

廖賢娟指出，為讓學生了解文化發展脈絡，安排學生親手體驗有「中國樂高」之稱的魯班鎖，學習魯班鎖組裝技巧、解說方式及教學引導方法。

廖賢娟說，學生組成的志工隊昨天及今天在魯班公宴會場，擔任魯班鎖體驗教學志工，協助民眾透過拆解、組裝與互動學習，認識傳統榫卯工藝與鹿港在地文化。

廖賢娟指出，文化學習不應只停留在課堂，更重要的是透過實際參與，理解文化資產保存與傳承的意義，此次活動結合課程、工作坊與志工服務，讓學生從學習者轉變為文化推廣者，深刻體會地方文化的價值。

鹿港 大葉大學

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