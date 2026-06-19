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章魚哥花媽配音員東吳開課 強調表達不怕AI取代

中央社／ 台北19日電

東吳大學近期與台北市配音人員職業工會合作，邀請13名配音師輪番教學，帶領學生體驗全方位的聲音表演藝術。通識中心主任陳冠霖強調，聲音是與人互動的基礎，難以被AI取代。

東吳大學今天發布新聞稿指出，在115學年度首創「聲歷奇境-全方位表達藝訓講座課程」，18週的選修課程由知名配音員輪流上課，包括幫「海綿寶寶」角色章魚哥配音的曹冀魯、幫「蠟筆小新」野原新之助配音的曾允凡、「我們這一家」中扮演花媽角色的王瑞芹等人。

課程包括發聲技巧、氣聲訓練、聲音塑形、配音實作、廣告旁白、有聲書藝術與後製流程等。讓學生充分體驗全方位的聲音表演藝術。

東吳大學通識教育中心主任陳冠霖表示，聲音是與人互動的基礎，也是往後進入職場不可或缺的技能。AI時代的來臨使得人們擔心被取代，但「表達」卻是生而為人無法被替代的核心。

曾幫多個品牌廣告配音的余宗翰也提到，AI趨勢下，配音員不必與之對抗，而可重新定位自己的位置。傅其慧則講述AI難以取代的「聲音魅力」，在人與人的互動中，親疏冷暖、喜怒哀樂，往往透過一句話，就能透露諸多訊息。

東吳大學通識中心期盼透過配音講座課程，培養學生勇於發聲、有條不紊的溝通表達基礎，了解聲音不僅僅是傳遞訊息的管道，也蘊藏著豐富情感，說話的同時，也昭示著當下的情緒，因此聲音是足以反映一個人的神奇魔法。

東吳大學 陳冠霖 東吳

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