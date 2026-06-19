海綿寶寶、名偵探柯南都來了 東吳大學推全台首個配音講座課程

東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，將於今年8月起、115學年於東吳大學開設全台獨有的配音講座「聲歷奇境─全方位表達藝訓講座課程」，邀請海綿寶寶、我們這一家、名偵探柯南等歐美日動畫配音員，廣播金鐘獎混音師等授課，帶領學生了解聲音表演藝術。

東吳大學表示，課程將比照一般大學課程分設18周，屬於全校性選修課程，具修課學分，由不同配音員、將近13名業師輪番授課，業師包括海綿寶寶章魚哥配音員曹冀魯、派大星配音員符爽；蠟筆小新野原廣志配音員于正昇、野原新之助配音員曾允凡；以及名偵探柯南毛利蘭配音員魏晶琦；我們這一家花媽配音員王瑞芹等人。

東吳大學說，課程內容包括教授發聲技巧、氣聲訓練、聲音塑形、配音實作、廣告旁白、有聲書藝術與後製流程等，使學生能充分體驗全方位的聲音表演藝術，涉足在大學生涯中幾乎不可能接觸到的特殊領域。

東吳大學通識教育中心陳冠霖主任表示，聲音是與人互動的基礎， AI時代的來臨使人們擔心被取代，但「表達」也是生而為人無法被替代的核心。

陳冠霖說，課程中，配音員會從認識聲音切入，往往一句話就能透露親疏冷暖、喜怒哀樂等諸多訊息；並剖析口語表達，將說話方式切割成咬字、語速、濃淡等，賦予聲音表演立體感；也請配音員說明，如何與角色建立獨一無二的演出方式，在於理解角色、貼近故事，方能透過聲音與之達到共鳴。

東吳大學通識教育中心表示，希望藉由「聲歷奇境－全方位表達藝訓講座課程」，培養學生勇於發聲、有條不紊的溝通表達基礎。

東吳大學將於115學年開設全台獨有的配音講座「聲歷奇境─全方位表達藝訓講座課程」。圖／聯合報系資料照片

蠟筆小新野原新之助配音員曾允凡。圖／東吳大學提供