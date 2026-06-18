清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學

高等教育評比機構QS今公布2027世界大學排名，全球共有8808所大學參與評鑑，1504所進入榜單。清華大學排名全球第142名，較去年大幅前進34名，創下歷年最佳成績，排名全台第二，躋身全球前10%大學之列。

清大在QS世界大學排名中，「學術聲望」與「師均被引用數」合計占總分5成，今年同列全球第151名；其中，學術聲望位居台灣第二，師均被引用數較去年進步36名。校務研究中心分析，平均每位教師的論文被引用表現達全球中位數3倍以上，近5年更成長近1倍，顯示研究成果在國際學術社群中的能見度持續提升。

清華大學校長高為元表示，國際排名有助檢視研究品質、人才培育與國際連結成果，但並非辦學目的。面對少子化、博士生來源萎縮及全球高教人才競爭，清大近年透過「傑出人才發展基金」、「新地平線基金」及「研究人才資源中心」等制度強化攬才與留才。今年共有近300位教師獲得傑出人才發展基金支持，涵蓋理工、人文、藝術及教育等領域。

研發長巫勇賢表示，研究影響力來自長期人才培育與完善環境。清大去年成立研究人才資源中心，推出3項博士後研究員激勵制度，目前已支持67位博士後研究員，協助年輕研究人才建立獨立研究能力。

研究布局方面，清大以「十大亮點研究領域」作為跨院系整合架構，涵蓋高熵材料、前瞻半導體、量子科技、人工智慧、腦科學及淨零永續等領域，推動具國際競爭力的跨域創新研究，持續提升學術聲譽與國際影響力。

除研究表現外，清大在人才培育、永續及國際化指標也有顯著進步。其中「雇主聲望」排名全球第111名，較去年進步5名，畢業生就業率達98.7%；永續發展排名全球第342名，較去年大幅前進204名，為進步幅度最大指標。

國際化方面，國際學生比例排名進步100名至全球第422名，每百名學生中超過20人為國際生；國際教師比例也較去年進步71名，位居全台第二，展現清大推動國際化辦學的成果。

2027 QS世界大學排名公布，清華研究的師均被引用數達全球中位數三倍以上。圖為清華化工系副教授楊東翰（右）與助理教授林昆翰，合作建立全球首個高熵合金奈米晶體資料庫，為高熵材料研究開拓新方向。圖／清大提供

清華大學在2027 QS世界大學排名升至全球第142名，近年持續以量子科技研究獲矚目。圖為清華材料系教授林皓武（中）與研究團隊，其研發的室溫單光子源每秒可發射逾23億顆光子。圖／清大提供

清華大學在2027 QS世界大學排名升至全球第142名，學術聲望位居台灣第二。圖為清華腦科學研究中心主任江安世（前排右）帶領跨領域研究團隊，結合物理、神經科學與行為研究，發現果蠅大腦神經連結與學習機制。圖／清大提供

清華大學在2027 QS世界大學排名升至全球第142名，近年持續以量子科技研究獲國際肯定。圖為清華物理系褚志崧教授（右）研究團隊展示世界最小量子電腦。圖／清大提供

清華大學在2027 QS世界大學排名升至第142名，創歷年最佳紀錄，位列全球前10%頂尖大學。圖／清大提供