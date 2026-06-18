清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學
高等教育評比機構QS今公布2027世界大學排名，全球共有8808所大學參與評鑑，1504所進入榜單。清華大學排名全球第142名，較去年大幅前進34名，創下歷年最佳成績，排名全台第二，躋身全球前10%大學之列。
清大在QS世界大學排名中，「學術聲望」與「師均被引用數」合計占總分5成，今年同列全球第151名；其中，學術聲望位居台灣第二，師均被引用數較去年進步36名。校務研究中心分析，平均每位教師的論文被引用表現達全球中位數3倍以上，近5年更成長近1倍，顯示研究成果在國際學術社群中的能見度持續提升。
清華大學校長高為元表示，國際排名有助檢視研究品質、人才培育與國際連結成果，但並非辦學目的。面對少子化、博士生來源萎縮及全球高教人才競爭，清大近年透過「傑出人才發展基金」、「新地平線基金」及「研究人才資源中心」等制度強化攬才與留才。今年共有近300位教師獲得傑出人才發展基金支持，涵蓋理工、人文、藝術及教育等領域。
研發長巫勇賢表示，研究影響力來自長期人才培育與完善環境。清大去年成立研究人才資源中心，推出3項博士後研究員激勵制度，目前已支持67位博士後研究員，協助年輕研究人才建立獨立研究能力。
研究布局方面，清大以「十大亮點研究領域」作為跨院系整合架構，涵蓋高熵材料、前瞻半導體、量子科技、人工智慧、腦科學及淨零永續等領域，推動具國際競爭力的跨域創新研究，持續提升學術聲譽與國際影響力。
除研究表現外，清大在人才培育、永續及國際化指標也有顯著進步。其中「雇主聲望」排名全球第111名，較去年進步5名，畢業生就業率達98.7%；永續發展排名全球第342名，較去年大幅前進204名，為進步幅度最大指標。
國際化方面，國際學生比例排名進步100名至全球第422名，每百名學生中超過20人為國際生；國際教師比例也較去年進步71名，位居全台第二，展現清大推動國際化辦學的成果。
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。