快訊

傘拿出來！雨勢升級雨區擴大 11縣市豪大雨特報一路炸到晚上

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

聽新聞
0:00 / 0:00

北科大生辭世30天父親泣訴 校方：建立專責窗口提供家屬協助

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大上個月發生校園憾事，親友質疑和學業壓力有關。圖／聯合報系資料照片
北科大上個月發生校園憾事，親友質疑和學業壓力有關。圖／聯合報系資料照片

國立台北科技大學上個月發生校園憾事，親友質疑和學業壓力有關。死者父親昨晚於社群平台表示，選擇等待、體諒，但從事發當天到5月24日頭七之前，都未收到校方或指導教授任何慰問、關懷。校方今天則澄清，事發後就啟動處理機制，並陪同家屬處理後續事宜，學校也建立專責聯繫窗口，持續提供家屬協助。

學生父親昨日於社群平台指出，孩子跟隨指導教授4年。身為家長相信，大學不只是傳授專業知識的地方，更是培養人才、作育英才的殿堂；而教授不只是研究指導者，更是學生人生道路上的重要引路人。但在孩子離開後，卻感受到長時間的沉默、疏離，5月19日事發當天，我們在警察局曾見到教授一面，從那天起，到5月24日頭七之前，沒有接獲教授或校方任何慰問、關懷或說明。

北科大今天則澄清，事件發生後，學校本著關懷家屬、審慎負責立場，立即啟動相關處理機制，於第一時間提供必要協助，並陪同家屬處理後續事宜，包括保險申辦等事項；另由校內各級主管多次表達慰問，並前往靈堂致意。

北科大也指出，為使溝通順暢，學校亦建立專責聯繫窗口，持續提供家屬所需協助，並就相關事項妥適處理。對於不幸事件，學校深感不捨，並再次向家屬表達哀悼與慰問。本案現已進入調查程序，校方將全力配合相關調查作業，並尊重調查機制及結果。

台北 北科大

延伸閱讀

北科大研究生之死 失去孩子的父親2500字沉痛告白：只是希望知道真相

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局出手接管調查

彰師大3狼師被彈劾 校方：均解聘並檢討設性平諮商專案

高雄網紅女師「問樓高」送醫爆不當約束 教育局急澄清：今已出院

相關新聞

北科大生辭世30天父親泣訴 校方：建立專責窗口提供家屬協助

國立台北科技大學上個月發生校園憾事，親友質疑和學業壓力有關。死者父親昨晚於社群平台表示，選擇等待、體諒，但從事發當天到5月24日頭七之前，都未收到校方或指導教授任何慰問、關懷。校方今天則澄清，事發後就啟動處理機制，並陪同家屬處理後續事宜，學校也建立專責聯繫窗口，持續提供家屬協助。

清華大學QS排名飆升34名創新高 躋身全球前10%大學

高等教育評比機構QS今公布2027世界大學排名，全球共有8808所大學參與評鑑，1504所進入榜單。清華大學排名全球第142名，較去年大幅前進34名，創下歷年最佳成績，排名全台第二，躋身全球前10%大學之列。

彰師大3狼師被彈劾 校方：均已解聘並檢討設置性平諮商專案

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授張景然、黃宗堅、王智弘3人涉及性騷性平事件，違失情節重大，經監察院通過彈劾案並移送懲戒法院審理。彰化師大今天表示，三名教授事發時，校方依相關法規及程序審慎處理、調查完竣及完成懲處，並經教務會議通過解聘。

最新QS世界大學排名公布 台大54創歷史最佳 學術表現及國際化顯著進步

QS 2027世界大學排名於台灣時間2026年6月18日上午7時公布，評比大學數量從上年度的8467間成長到今年的8808間，國立台灣大學排名54名，為歷來最佳成績，較上年度QS 2026的63名前進9名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。