北科大生辭世30天父親泣訴 校方：建立專責窗口提供家屬協助

國立台北科技大學上個月發生校園憾事，親友質疑和學業壓力有關。死者父親昨晚於社群平台表示，選擇等待、體諒，但從事發當天到5月24日頭七之前，都未收到校方或指導教授任何慰問、關懷。校方今天則澄清，事發後就啟動處理機制，並陪同家屬處理後續事宜，學校也建立專責聯繫窗口，持續提供家屬協助。

學生父親昨日於社群平台指出，孩子跟隨指導教授4年。身為家長相信，大學不只是傳授專業知識的地方，更是培養人才、作育英才的殿堂；而教授不只是研究指導者，更是學生人生道路上的重要引路人。但在孩子離開後，卻感受到長時間的沉默、疏離，5月19日事發當天，我們在警察局曾見到教授一面，從那天起，到5月24日頭七之前，沒有接獲教授或校方任何慰問、關懷或說明。

北科大今天則澄清，事件發生後，學校本著關懷家屬、審慎負責立場，立即啟動相關處理機制，於第一時間提供必要協助，並陪同家屬處理後續事宜，包括保險申辦等事項；另由校內各級主管多次表達慰問，並前往靈堂致意。

北科大也指出，為使溝通順暢，學校亦建立專責聯繫窗口，持續提供家屬所需協助，並就相關事項妥適處理。對於不幸事件，學校深感不捨，並再次向家屬表達哀悼與慰問。本案現已進入調查程序，校方將全力配合相關調查作業，並尊重調查機制及結果。