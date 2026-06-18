榮獲唐獎法治獎殊榮 艾克曼：這真是莫大的榮譽

2026年唐獎第7屆法治獎得主今天揭曉，由美國法學教授艾克曼獲獎。艾克曼透過影片表示：「這真是莫大的榮譽。你們選中我，正是因為許多其他學者選擇了妥協，我做不到這種平衡。」

艾克曼於1943年出生，成長於美國紐約布朗克斯區。自耶魯法學院畢業後，他先後擔任美國聯邦上訴法院法官亨利．弗蘭德利（Henry J. Friendly）及美國聯邦最高法院大法官約翰．馬歇爾．哈蘭（JohnMarshall Harlan）的法官助理，開啟他的法律職涯。隨後他投身學術界，先後執教於賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學及耶魯大學。

唐獎教育基金會今天舉行法治獎第7屆得獎人公布記者會，由法治獎評選委員會召集人、國立台灣大學法律學院講座教授葉俊榮、台灣大學法律學院特聘教授張文貞，及唐獎教育基金會執行長陳振川共同宣布，第7屆法治獎得主為耶魯大學法律與政治學Sterling講座教授布魯斯．艾克曼（BruceAckerman）。

評委會於得獎理由中特別指出，頒獎予艾克曼，以表彰他的卓越智識引領，不僅對制憲、司法審查，以及民主憲政治理的根基制度提出嶄新理念，在當代共和國面臨諸般危機之際，更提供捍衛法治的理論與實務途徑。

評委會表示，艾克曼為探求憲政正當性與國民主權的跨國憲法探索與熱情承擔，經由跨世代的實踐，深深啟發世界各地追求社會正義與法治的所有憲法工作者。

張文貞表示，艾克曼對法治的重要貢獻，首推他提出極具開創性的「二元民主」（dualist democracy）及「憲法時刻」（constitutional moment）理論。此理論為美國憲政秩序與當代民主國家現正面臨的挑戰，提供了關鍵分析視角。

張文貞說，艾克曼提出許多嶄新理念。他主張政府應於選舉前設立全國性假日，以制度鼓勵公眾對重要議題進行討論與思辨；政府應發放小額政治資本給所有公民，使其能以匿名方式捐贈給候選人，避免民主制度遭到大額政治獻金壟斷。其中，「審議日」的概念，更啟發了美國與蒙古等地的公民審議實踐。

張文貞表示，艾克曼的學術研究融合法律、政治、歷史與經濟等學科視角。他並致力於銜接理論突破與制度革新，艾克曼主張的理論與方案常在現實社會中產生廣泛影響，在面對當代法治挑戰時尤顯其影響力。

張文貞說，艾克曼對國民主權與憲政正當性的探求，也時刻提醒世人：「憲法乃是一場持續進行的對話。」在這個危機交織的時代，艾克曼的思想持續啟發世界各地不同世代的憲法工作者，追求更具包容性與韌性的法治社會。

對於獲獎，艾克曼透過影片表示：「這真的是莫大的榮譽。在此之前，從來沒有任何美國學者或律師獲得過這個獎項，且偏偏是在這個時刻，在美國民主所面臨的威脅比任何時候都要嚴峻的此刻，你們選擇了我。那麼，為什麼是一位美國人？而且還是在川普總統正一手拆解二戰後美國所建立的國際秩序的當下？」

艾克曼說，「我想，你們選中我，正是因為許多其他學者選擇了妥協，他們不見得支持川普的一切，也會提出批評，但總體上還是維持著一種『平衡』的姿態。我做不到這種平衡。美國民主在250年歷史中，從未像今天這樣危在旦夕。」

艾克曼認為，所有真正在乎民主的人，不管彼此在多少問題上意見相左，都有責任站出來說不——以「美國人民」之名向正在發生的一切說「不」。

對於艾克曼的發言，葉俊榮表示，艾克曼認為民主憲政秩序已面臨危機，這就是他，他看得出來，而且對現實發生的事不會無感、不會妥協，一定有他的想法，艾克曼從來不激進，他是一個非常深邃有內涵的學者，思考很多，在關鍵時會毫不模糊說出一些大方向。「他是一位活在當下的學者，而非活在過去。」

唐獎教育基金會於本月15日到18日，接連4天陸續宣布第7屆永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4大獎項得主，每個獎項獎金新台幣5000萬元。基金會預計於9月18日在台北表演藝術中心舉行頒獎典禮。