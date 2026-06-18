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結合社會學與科技創新 台跨域團隊獲美設計獎

中央社／ 台北18日電

美國Core77設計獎揭曉，東吳大學社會系教授劉育成主持的國科會晶創人文子計畫，帶領跨領域團隊創作「80之後」，結合社會學視角和科技創新，獲美國Core77推測設計獎。

東吳大學今天發布新聞稿指出，國際設計界指標性大獎「美國Core77 設計獎」是全球設計界具影響力的賽事之一，其中「推測設計獎」旨在表彰那些能對未來生活、技術演進與社會變遷提出大膽假想與批判性思考的作品。

東吳大學社會系教授劉育成主持的國科會晶創人文子計畫，邀集實踐大學工業產品設計系副教授級專業技術人員宮保睿、策展人陳湘汶共同領軍，匯集互動技術、影像設計及音樂設計等跨界專家，共同進行跨領域創作。

作品「80之後」以2049年為時間軸，探討台灣將進入的超高齡社會，透過AI技術與沉浸式互動裝置，將80歲以上長者轉化為「全息生命體」，讓觀者在體驗中思考，當科技足以突破生理衰退的限制，人類如何延續自我存在感與記憶，作品透過與工研院技術合作，呈現科技與人文的高度共融，獲得美國Core77推測設計獎。

創作團隊表示，未來將持續深耕科技藝術領域，並計畫參與國際電子藝術節、奧地利林茲電子藝術節等國際科技藝術盛事；同時探索AI與晶片科技在人機共生社會中的更多可能性，致力於讓台灣的社會研究能量，持續在國際創新設計領域占有一席之地。

團隊 東吳大學 工研院

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