彰師大3狼師被彈劾 校方：均解聘並檢討設性平諮商專案

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授張景然、黃宗堅、王智弘3人涉及性騷性平事件，違失情節重大，經監察院通過彈劾案並移送懲戒法院審理。彰化師大今天表示，三名教授事發時，校方依相關法規及程序審慎處理、調查完竣及完成懲處，並經教務會議通過解聘。

彰化師大表示，為避免類此情事再次發生，將依監察院調查意見，就現行制度進行盤點檢討，並依教育部相關指引，積極研議，採行精進作為，除設置性平諮商專案，處理或轉介被害人接受心理諮商服務，同時針對校內教職員工生持續辦理相關研習講座及系所巡迴宣導，強化跨單位協作與監督，以落實校園性別事件三級預防執行策略，積極協助系所並提供相關資源，以銘記創傷、完復心緒、求取精進，回復安寧平等的教育環境。

依監察院公布的彈劾文，彰師大前教授張景然在擔任彰師大學生心理諮商與輔導中心主任職務期間，利用專業領域的權勢及機會，除向他人傳送性與性別相關的騷擾訊息，也因在2022年至2023年間邀請一女共同觀看色情影片、求贈內褲，經彰師大性別平等教育委員會調查認定「性騷擾成立」，遭彰化縣政府以違反性騷擾防治法裁處3萬元案，調查時，態度不佳。

彰師大前教授黃宗堅部分，經彰師大調查已認定黃宗堅有性侵害、性騷擾，以及不當利用教師權力要求學生在教學及學術活動中提供開車接送、泡湯、伴遊等服務。

彰化師大前教授王智弘曾擔任彰化縣政府教育處長，彈劾案文提及，經彰師大調查認定王智弘對6名學生有不當眼神凝視、對1名學生有性別歧視言論，且有未經學生同意逕行擁抱、碰觸學生身體等行為，共成立9件性騷擾。

彰化師範大學輔導與諮商學系去年爆發三名教授涉及性平事件時，尤其發生在輔導與諮商學系更引起各界譁然。當時，前立委游毓蘭在臉書表示：看到彰師大爆出狼群醜聞，很震驚，也很難過。她認為，就是因為彰師大的性平扎實，被害人能夠勇於檢舉，學校也不姑息，才會爆出這些性平事件。

游毓蘭曾擔任中央警察大學外事警察系主任、婦女救援基金會董事長，她在彰化師大連接爆出性平事件後，當時在臉書表示看法，她說，25年前，她進入教育部性別平等委員會，為校園性別事件的防治建立制度，當時彰師大的郭麗安、陳金燕教授她們的領航下，彰師大的性平應該會是最落實，而在彰師大受過教育的學生們，必能成為性平尖兵，在各地生根。

不過，游毓蘭說，換個角度看，或許也是因為彰師大的性平扎實，被害人能夠勇於檢舉，學校也不姑息，才有這些性平事件。