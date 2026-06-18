成大躋身QS世界大學排名前200強 創歷年最佳紀錄

英國高等教育調查機構 QS（Quacquarelli Symonds）今天公布「2027年QS世界大學排名」（QS World University Rankings 2027），國立成功大學排名全球第191名，首度挺進世界前二百大，創下歷年最佳成績，展現成大在研究能量、教學品質、國際化及永續治理等面向持續提升的成果。

成大表示，此次排名躍升主要受惠於近年積極推動跨領域研究整合、深化國際合作網絡及強化永續治理。透過打破學科界線、促進跨院系合作，並與全球夥伴大學共同研究、人才交流，不僅提升國際學術能見度，也擴大研究影響力，未來將持續以跨領域與國際化作為校務發展核心策略，朝世界一流大學邁進。

此次排名表現提升，主要反映在「師均被引用數」、「師生比」、「永續發展」、「國際學生比例」及「就業表現」等指標。

「被引用數」表現提升，展現研究成果在國際學術社群的影響力持續增強。近年積極拓展國際鏈結、深化跨領域交流，帶動國際合著論文穩定成長，並提升研究成果的國際曝光度與學術引用表現。

校長沈孟儒上任後推動「國際躍升計畫」、「永續躍升計畫」、「成大AI攻頂計畫」及「鼓勵跨機構合作研究試辦計畫」等措施，進一步提升研究能量，並規劃校務研究分析工作坊，協助教師運用研究績效分析工具，強化國際競爭力。

國際化方面，成大持續完善教師支持制度，優化國際合作研究環境，積極拓展海外夥伴關係。今年將於東京科學大學設立海外據點，成立成大全球聯合研究聚落（CRC），並與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學推動雙學位合作，同時新增GRIP國際科研夥伴計畫及CiC國際聯盟種子基金科研計畫，持續擴展全球合作網絡，提升國際人才培育及學術交流。

永續發展方面，成大長期將永續理念融入教學、研究及社會實踐，2025年成立永續策略發展處，整合校務治理、教育及研究資源，培育兼具專業、人文、AI素養及領導能力的人才。近年永續治理成果陸續獲得行政院國家永續發展獎教育類、「天下」大學公民獎及「遠見」USR大學社會責任獎「永續課程組」首獎肯定，並新增SDG關鍵字工作坊，協助研究成果與聯合國永續發展目標接軌。

在人才培育方面，成大透過課程創新、跨域學習及產學合作，持續提升學生實務能力與職場競爭力，並藉由跨機構合作研究計畫，強化研究成果與產業需求連結，提供學生更多元的職涯發展機會。優異的人才培育成果，也讓成大連續12年獲「遠見」評選為企業最愛大學生第一名。

成大研究發展處研發長劉全璞表示，面對淨零減碳、智慧醫療、人工智慧、韌性防災及人文治理等全球重要議題，成大將持續攜手國際頂尖研究團隊，深化跨國、跨領域合作，以高影響力研究成果提升國際競爭力，並奠定學校永續發展基礎。

成大表示，QS世界大學排名涵蓋學術聲譽、雇主聲譽、研究影響力、國際化、就業表現及永續發展等多項指標，未來將持續深化跨域研究、拓展國際鏈結、強化人才培育與永續治理，穩健提升整體辦學績效與全球影響力。