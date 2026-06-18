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最新QS世界大學排名公布！台大前進9名 54創歷史最佳

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
QS 2027世界大學排名於台灣時間2026年6月18日上午7時公布，台大排名54名，為歷來最佳成績。本報資料照片
QS 2027世界大學排名於台灣時間2026年6月18日上午7時公布，台大排名54名，為歷來最佳成績。本報資料照片

QS 2027世界大學排名於台灣時間2026年6月18日上午7時公布，評比大學數量從上年度的8467間成長到今年的8808間，國立台灣大學排名54名，為歷來最佳成績，較上年度QS 2026的63名前進9名。

台大校長陳文章表示，雖然在學術表現與國際化方面呈穩健成長，對於各種大學排名仍虛心參考、持續精進，繼續於積極延攬國際人才及教師、提升國際合作網絡多樣性等方面持續努力，強化全球學術連結。

台大說，今年QS世界排名主要進步於學術表現（論文引用影響力）、國際化（國際學生數、國際學生多樣性）、學生／校友就業力與影響力、永續力等面向。

學術表現一項，台大說，論文引用影響力持續提升，近年持續深耕前瞻創新與關鍵議題研究，鼓勵跨領域及國際團隊合作，以提升整體研究量能、貢獻與影響力。

於先前公布的2026 QS學科排名中，台大今年5大主領域皆進入世界前100名並大致較去年進步，有7個學科排名進入世界前50名，並首度有學科進入世界前10名，古典學與古代史排名第6。

台大也表示，近年國際學生數、國際學生多樣性等國際化面向也取得進步，近年致力深化與重點姊妹校的合作、加強參與國際高教與學術組織、推動國際合設研究中心與實驗室、協助教育部推動大學國際學術聯盟、與中研院及多所大學合作推動「台灣橋樑計畫」等。同時，也推動各項人才移動方案，如國際引路人計畫、國際引水人計畫、Beyond Borders等海外教育計畫，促進國際交流。

台大說，今年畢業生就業表現指標（Employment Outcomes）取得滿分100分，指標涵蓋就業率以及校友影響力，顯示畢業生的就業率及社會貢獻獲雇主肯定。近年台大攜手企業共育人才，2026年首次推動學生創業海外探索學習專案，選送具動機及潛力學生於暑期前往美國矽谷等創新生態重鎮研習。另外，永續力指標上，台大亦持續進步並獲得90分以上高分，為台灣第1、亞洲排名第4。

台大 台灣大學 陳文章

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