嘉大學生化身八家將踩街 AI科技助民俗文化創新傳承

嘉義大學開設全台首創結合家將文化與數位科技的跨域通識課程，吸引超過250人搶修，最終錄取55名學生。學生歷經一學期訓練後，於日前化身八家將走上嘉義街頭踩街展演，不僅展現傳統藝陣的威儀與精神，也透過AI、攝影及3D建模等科技應用，為民俗文化注入創新元素。

嘉義大學應用歷史系副教授吳建昇、民俗學者溫宗翰與教學團隊共同開設「家將文化體驗與數位展示課程」，結合文化傳承與數位科技，讓學生從歷史脈絡、角色意涵到實際操演，深入認識家將文化。

課程成果發表於6月7日登場，學生組成3組陣頭輪番「出軍」，自文化路夜市出發，途經噴水圓環，最後抵達嘉義慈濟宮如意振裕堂。學生以整齊步伐、威嚴身段及專注神情完成踩街演出，吸引不少民眾駐足觀看，也獲得民俗界前輩肯定。

教學團隊表示，學生從開課初期對家將文化陌生，到反覆練習步法、陣式與儀態，逐漸培養團隊默契，也體會家將文化所代表的忠義精神與紀律要求。值得一提的是，修課學生中女性比例超過三分之一，打破過去家將文化以男性為主的刻板印象，展現傳統藝陣在年輕世代中的多元吸引力。

課程也邀請嘉義慈濟宮如意振裕堂、震安宮振祐堂等資深師傅親自授課，傳授八家將步法、身段與面譜藝術；北社尾鎮北宮隍義堂什家將及嘉邑城隍廟吉勝堂什家將也參與面譜彩繪教學，協助學生深入了解家將文化內涵。

除傳統技藝訓練外，課程同步導入數位科技應用，由導演林明威指導人物攝影，楊智傑帶領AI技術實作，陳遵旭與李博揚規畫3D建模課程，讓學生透過影像紀錄、人工智慧及數位建模等方式，探索無形文化資產的保存與展示新模式。

嘉義大學表示，未來將持續開設相關課程，透過文化體驗與科技創新並進，讓更多青年學子接觸傳統民俗，為台灣無形文化資產傳承注入新活力。

家將團與振祐堂、隍義堂等合作夥伴合影。圖／嘉義大學提供（葉祐辰攝）

家將團在廟口演繹陣法。圖／嘉義大學提供（葉祐辰攝）

家將團與全體授課教師於嘉義震安宮前合影。圖／嘉義大學提供（葉祐辰攝）

家將課修課同學在校園內演練情況。圖／嘉義大學提供（吳建昇攝）