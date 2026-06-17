從被勸放棄升學到念研究所 嘉大吳泓陞獲總統教育獎

2026年總統教育獎名單近日公布，來自國立嘉義大學生化科技研究所的研究生吳泓陞，克服學習障礙、持續投入科學研究與教育服務的歷程，榮獲大專組總統教育獎。他宣布將捐出部分獎金給社團法人中華民國學習障礙協會，支持學障科學營長期運作，盼將社會給予的肯定，化為推動科學平權的力量。

他表示，總統教育獎不只是個人成就，更是一份責任。未來將持續結合科學研究、特殊教育與公益服務，推動科學教育平權，讓學習障礙、偏鄉及弱勢學生，不因資源限制而失去追夢機會。

吳泓陞國中一年級時被鑑定為符號辨識及書寫障礙，閱讀、書寫與辨識符號對他而言，都是必須反覆克服的挑戰。求學過程中，他曾被建議放棄升學、改走技職體系，但始終未放棄對科學的熱情，透過科展實作逐步建立自信，高中時獲得新北市科展特優並晉級全國科展，之後透過特殊選才錄取嘉義大學，以行動證明學習障礙不等於能力受限。

進入嘉大後，吳泓陞深刻體會到，改變學障學生人生的關鍵，不僅在於個人努力，更需要友善且包容的教育環境。多年來，他持續與學習障礙協會合作，投入學障科學營、科學教育推廣及陪伴服務，透過實驗與探究活動，協助學障學生找到適合自己的學習方式。

此外，他曾帶領大專團隊參與「台積電青年築夢計畫」，指導學習障礙學生參與科展，協助孩子建立自信與成就感；每週也前往嘉義縣立民和國民中學參與星光鴻海計畫，陪伴偏鄉及學障學生接觸科學研究，更協助指導學障學弟妹獲得2025年總統教育獎。

今年即將登場的第三屆國中小學習障礙科學營，預計招收70名學生，除學障生外，也開放偏鄉及弱勢家庭孩子參與。吳泓陞表示，科學營不只是學習知識的平台，更希望成為孩子彼此支持、共同成長的空間。未來他也將隨學習障礙協會前往越南參與國際志工服務，將自身受助經驗轉化為助人的力量。

賴清德總統接見「未來科學教育志工團」青年海外志工服務隊，圖右一總統教育獎得主嘉大生化科技研究所研究生吳泓陞。圖／嘉大提供

總統教育獎得主嘉大生化科技研究所研究生吳泓陞(右一)在學期間指導學生參與全國原住民族科展。圖／嘉大提供

總統教育獎得主嘉大生化科技研究所研究生投入第一屆全國中小學習障礙科學營志工服務。圖／嘉大提供