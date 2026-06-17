從被勸放棄升學到念研究所 嘉大吳泓陞獲總統教育獎
2026年總統教育獎名單近日公布，來自國立嘉義大學生化科技研究所的研究生吳泓陞，克服學習障礙、持續投入科學研究與教育服務的歷程，榮獲大專組總統教育獎。他宣布將捐出部分獎金給社團法人中華民國學習障礙協會，支持學障科學營長期運作，盼將社會給予的肯定，化為推動科學平權的力量。
他表示，總統教育獎不只是個人成就，更是一份責任。未來將持續結合科學研究、特殊教育與公益服務，推動科學教育平權，讓學習障礙、偏鄉及弱勢學生，不因資源限制而失去追夢機會。
吳泓陞國中一年級時被鑑定為符號辨識及書寫障礙，閱讀、書寫與辨識符號對他而言，都是必須反覆克服的挑戰。求學過程中，他曾被建議放棄升學、改走技職體系，但始終未放棄對科學的熱情，透過科展實作逐步建立自信，高中時獲得新北市科展特優並晉級全國科展，之後透過特殊選才錄取嘉義大學，以行動證明學習障礙不等於能力受限。
進入嘉大後，吳泓陞深刻體會到，改變學障學生人生的關鍵，不僅在於個人努力，更需要友善且包容的教育環境。多年來，他持續與學習障礙協會合作，投入學障科學營、科學教育推廣及陪伴服務，透過實驗與探究活動，協助學障學生找到適合自己的學習方式。
此外，他曾帶領大專團隊參與「台積電青年築夢計畫」，指導學習障礙學生參與科展，協助孩子建立自信與成就感；每週也前往嘉義縣立民和國民中學參與星光鴻海計畫，陪伴偏鄉及學障學生接觸科學研究，更協助指導學障學弟妹獲得2025年總統教育獎。
今年即將登場的第三屆國中小學習障礙科學營，預計招收70名學生，除學障生外，也開放偏鄉及弱勢家庭孩子參與。吳泓陞表示，科學營不只是學習知識的平台，更希望成為孩子彼此支持、共同成長的空間。未來他也將隨學習障礙協會前往越南參與國際志工服務，將自身受助經驗轉化為助人的力量。
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