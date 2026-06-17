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未依計畫開辦碩士班 泰撤銷安美德大學與台大合作案

中央社／ 曼谷-台北17日電

泰國政府決定撤銷2018年核准安美德大學（AmataUniversity）在泰國開設台灣大學工程學院碩士課程的決議，原因是相關計畫多年來未能依規劃推動。

台大校方透過文字回應，此案尚在前置作業時期即因評估國際學生就讀需求有限，並未實際籌備開辦，因此也無任何師生權益受到影響。

鮮新聞英文報（Khaosod English）今天報導，泰國總理府副發言人帕塔拉斯米（PhatdarasmiThongsaluayakorn）昨天在內閣會議後表示，這項決定是依據高等教育科研與創新部提出的建議而作出。

泰國內閣會議2018年6月19日同意由安美德大學設立國立台灣大學碩士學程（碩士班），目的是加強國際學術合作，並培育先進產業所需人才。

泰叻報（Thairath）指出，負責監督外國高等教育機構的委員會檢視後發現，安美德大學從未啟動這項課程，也未依規定向主管機關提交進度報告。儘管相關單位多次要求說明，校方也未提供解釋。

委員會認為，若持續保留2018年的內閣核准決議，可能造成外界對計畫現況及教育監督機制的混淆，因此建議正式撤銷相關批准以反映實際情況。

官員表示，由於計畫核准後，學校從未展開任何教學或學術活動，因此撤銷決議不會影響任何學生。

泰國政府指出，此舉旨在確保政策與實際狀況一致，並提升對外國合作高等教育課程的監管透明度與執行效率。

台大 泰國

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