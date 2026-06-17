美國普渡大學來台交流 促半導體學研合作
美國普渡大學、普渡研究基金會代表團來台，今天拜會教育部並與半導體業者交流，期盼促成台美之間半導體、人工智慧（AI）等領域的學研合作與人才交流。
教育部次長劉國偉今天接待普渡研究基金會執行長皮特曼（Chad Pittman）等人組成的參訪團，交流半導體產學研究合作的實務經驗。
劉國偉指出，半導體與AI等關鍵科技合作，最終仍要回到人才培育。台灣具備完整的半導體產業生態系，美國則擁有深厚的研發、工程教育及創新能量，雙方若能進一步結合，就能培養出更具國際視野、前瞻研發能力與產業實作經驗的新世代關鍵科技人才。
普渡大學近年與台灣半導體材料業者合作，涵蓋先進半導體材料、製程研發與高效能應用等領域。劉國偉期盼，未來雙方進一步推展共同研究、學生交流、短期研習、技術工作坊及產業實習等多元模式，使研發能量進一步轉化為實務導向的人才培育資源。
教育部指出，近年在「台美教育倡議」架構下，持續拓展語言教育、半導體、AI及STEM（科學、技術、工程、數學）等重點領域合作，並於今年5月簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，強化關鍵科技人才交流。
教育部表示，未來將持續鼓勵大學與美國高教及產業夥伴建立多元合作模式，協助雙方學生接軌國際研發環境與產業應用場域。
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