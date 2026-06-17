全球極端天氣頻繁 文大董事長陳泰然：大氣科學的重要性不言而喻

邁入第27屆的全國大氣科學大專生研究生暨博後研究員成果發表會，今天登場，文化大學董事長陳泰然致詞時說，這個成果發表會已經走過4分之1個世紀，成為國內大氣科學領域最具影響力的青年研究交流平台。20多年來，一批又一批的年輕學者在這裡分享科學研究成果、磨練科學思維。

站在2026年這個跨時代的轉折點 ，全球暖化氣候變遷導致全球極端天氣更加頻繁，衝擊到各行各業各領域乃至於國家總體安全 。在這樣複雜的情境下，大氣科學的重要性不言而喻。

他說，回顧大氣科學的發展，經歷了3個關鍵階段：

1.「經驗觀測階段」：以觀測為基礎、天氣分析為核心，科學家憑藉觀察與基礎物理，摸索大氣的脈動。

2.「物理理論階段」：動力氣象學的發展，讓我們從經驗歸納昇華為更完整的科學理論，確立了嚴謹的學術架構。

3.「模式計算時代」：我們深入探討非線性動力與混沌理論，大規模引入衛星資料同化。在這階段，數值模式不僅顯著改善了天氣預報，更使大氣科學正式成為一門「實驗科學」。

近兩年，正親歷一場前所未有的劇變，也就是第4個範式「AI 與數據科學時代」的來臨。當前數據科學整合了前3個階段的觀測、理論及計算能量，更在算力上實現了斷層式的突破。過去30多年，在傳統架構下實現百萬倍的運算進展；但在最近短短不到10年內，新的電腦已實現另一個「百萬倍」的AI 效能成長，而預計未來數年還將再翻轉另一個百萬倍！遠超過去30年我們所能想像的範疇。

在「AI與數據科學時代」，藉著硬體算力與數據科學的高速進展，AI 展現出高效能的數據綜整、推理及預測能力 。在今年5月13日由「台灣氣候服務聯盟」和「日本WNI基金會」共同舉辦的台日氣象文化促進工作坊上，台大大氣科學系郭鴻基教授和陳柏孚副教授以及中央氣象署陳德松、陳郁涵及朱芸霆等研究人員均指出，中央氣象署AI 天氣模式僅僅半年的天氣預報改善幅度便高達 10%，相當於傳統數值模式20年的累積進展，在颱風路徑預報的改善更達到 30%，遠遠超過過去數十年的各種努力 。

在這場斷層式的預報變革中，「太空科技與衛星」也扮演了關鍵角色 。從傳統被動輻射偵測，到新式主動微波遙測，以及運用全球導航衛星訊號的福衛七號與獵風者衛星，提供了海量的三維觀測數據，這正是 AI 引擎最強大的燃料 。

身處於現今這「超百萬倍速」的關鍵點，大家應思考如何善用AI算力的進化，來理解科學，改善效率、流程及預報，進一步解放思辨能力與創造力，以挑戰更前沿的科學未知。