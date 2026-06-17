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政大師赴愛沙尼亞教電影文化 吸引外籍生來台學習

中央社／ 台北17日電
政大教授陳儒修參加台灣研究講座計畫，赴愛沙尼亞塔爾圖大學開設台灣電影的文化與政治課程，將台灣的影像與文化推向國際。（政大提供）中央社
政大教授陳儒修參加台灣研究講座計畫，赴愛沙尼亞塔爾圖大學開設台灣電影的文化與政治課程，將台灣的影像與文化推向國際。（政大提供）中央社

政大教授陳儒修參加台灣研究講座計畫，赴愛沙尼亞塔爾圖大學開設台灣電影的文化與政治課程，將台灣的影像與文化推向國際，更吸引6名當地學生決定來台交換與學中文。

政治大學今天發布新聞稿指出，為推動台灣研究國際化，教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者赴歐講學；政治大學教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，今年前往愛沙尼亞塔爾圖大學開設一學期的電影文化講座。

陳儒修的課程主軸包含「殖民記憶」、「戒嚴與白色恐怖」、「現代性」等3大主題，由於愛沙尼亞曾遭帝俄、德國、蘇聯等周邊強權統治，並在二戰後經歷40多年的共產極權與「紅色恐怖」，大量知識份子與專業人士曾被迫遷徙至西伯利亞，相似的歷史創傷，讓愛沙尼亞學生對台灣電影中的政治與歷史議題產生強烈共鳴。

陳儒修分享，在課堂上放映探討白色恐怖的「超級大國民」電影時，有學生聯想到自己親叔叔在克里米亞被俄國政府逮捕、關押至西伯利亞長達17年的真實遭遇；在探討現代性議題時，「天橋不見了」與「愛情萬歲」等電影中呈現的都市疏離感與寂寞，也讓愛沙尼亞學生深受觸動。

愛沙尼亞在國民基本教育階段，便將「轉型正義教育」扎根於國中小。

陳儒修提到，台灣過去常以悲情、嚴肅甚至政治化訴求來呈現歷史創傷，易使年輕世代產生距離感或排斥感；愛沙尼亞透過文學、電影、音樂祭等軟性媒介，將過往的壓迫與迫害潛移默化融入日常教學，這種溫和漸進的方式，更能引導對政治冷感的年輕人主動去了解並反思歷史。

陳儒修的課程結束後，也吸引6名當地學生決定來台灣交換與學習中文，更有學生受到課堂影像的吸引，正著手規劃來台展開山林健行之旅，成功將文化共鳴轉化為具體的訪台行動。

愛沙尼亞 政大 電影

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