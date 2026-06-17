政大師赴愛沙尼亞教電影文化 吸引外籍生來台學習
政大教授陳儒修參加台灣研究講座計畫，赴愛沙尼亞塔爾圖大學開設台灣電影的文化與政治課程，將台灣的影像與文化推向國際，更吸引6名當地學生決定來台交換與學中文。
政治大學今天發布新聞稿指出，為推動台灣研究國際化，教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者赴歐講學；政治大學教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，今年前往愛沙尼亞塔爾圖大學開設一學期的電影文化講座。
陳儒修的課程主軸包含「殖民記憶」、「戒嚴與白色恐怖」、「現代性」等3大主題，由於愛沙尼亞曾遭帝俄、德國、蘇聯等周邊強權統治，並在二戰後經歷40多年的共產極權與「紅色恐怖」，大量知識份子與專業人士曾被迫遷徙至西伯利亞，相似的歷史創傷，讓愛沙尼亞學生對台灣電影中的政治與歷史議題產生強烈共鳴。
陳儒修分享，在課堂上放映探討白色恐怖的「超級大國民」電影時，有學生聯想到自己親叔叔在克里米亞被俄國政府逮捕、關押至西伯利亞長達17年的真實遭遇；在探討現代性議題時，「天橋不見了」與「愛情萬歲」等電影中呈現的都市疏離感與寂寞，也讓愛沙尼亞學生深受觸動。
愛沙尼亞在國民基本教育階段，便將「轉型正義教育」扎根於國中小。
陳儒修提到，台灣過去常以悲情、嚴肅甚至政治化訴求來呈現歷史創傷，易使年輕世代產生距離感或排斥感；愛沙尼亞透過文學、電影、音樂祭等軟性媒介，將過往的壓迫與迫害潛移默化融入日常教學，這種溫和漸進的方式，更能引導對政治冷感的年輕人主動去了解並反思歷史。
陳儒修的課程結束後，也吸引6名當地學生決定來台灣交換與學習中文，更有學生受到課堂影像的吸引，正著手規劃來台展開山林健行之旅，成功將文化共鳴轉化為具體的訪台行動。
▪若不能畢業對不起她...北科大畢典包小柏博士班代表致詞 已逝愛女AI現身
▪合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪教師遭學生攻擊…2年89校回報 教育部要出手了：給最實質協助
▪分科數甲數乙考點全解析！師曝必考核心單元、遇「魔王題」應對心法
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。