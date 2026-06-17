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唐獎漢學獎揭曉 復旦大學學者葛兆光獲獎 「從周邊看中國」開創新視野

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
唐獎第七屆「漢學獎」得獎人公布記者會上午舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、漢學獎召集人王德威、中研院中國文哲研究所研究員胡曉真、中研院院士黃樹民出席，並公布得主為中國學者葛兆光。記者曾原信／攝影
唐獎第七屆「漢學獎」得獎人公布記者會上午舉行，唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、漢學獎召集人王德威、中研院中國文哲研究所研究員胡曉真、中研院院士黃樹民出席，並公布得主為中國學者葛兆光。記者曾原信／攝影

唐獎教育基金會今天公布2026年漢學獎得主，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲獎，他專精中國思想史，從早期的禪宗、道教漢哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。

唐獎教育基金會介紹，葛兆光青年時期曾歷經文化大革命，下放貴州苗疆地區，直到27歲才考入北京大學，並於該校完成本科與研究所學業。這段深入基層與邊緣地區的經歷，也影響其日後對庶民社會與邊疆民族的關注。他曾任揚州師範學院副教授、北京清華大學歷史系教授，現為復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授。

中央研究院院士黃樹民表示，葛兆光學術生涯前半期代表作《中國思想史》以全新筆法拓展思想史的內涵，提出從「中心」走向「邊緣」；從「經典」走向「一般」；從「精英思想」轉向「庶民生活觀念」，將常民知識、信仰與文化納入研究框架，打破傳統思想史的範限，為思想史與文化史、社會史的對話開啟嶄新的空間。

黃樹民說，葛兆光近年聚焦「中國」概念的歷史建構，陸續出版《宅茲中國：重建有關「中國」的歷史論述》、《何為「中國」：疆域民族文化與歷史》及《歷史中國的內與外：有關「中國」與「周邊」概念的再澄清》等著作，透過朝鮮、越南等域外文獻與「從周邊看中國」的方法論，重新思考中國與周邊地區的互動關係，對近年史學研究產生深遠影響。

黃樹民表示，葛兆光長期深耕佛教、道教與民間信仰研究，著有禪宗與中國文化、道教與中國文化等重要作品，從宗教與思想互動角度重新詮釋中國文化發展；並於復旦大學創立「文史研究院」，致力推動文、史、哲及宗教、藝術等傳統學科的跨界交流，成功打通文、史、哲及宗教、藝術等傳統學科的界限，以深厚的文獻功底和跨學科的方法，重塑中國思想史與宗教史，大幅加深中外學界對中國文化的認識。

黃樹民說，葛兆光的著作被譯為英、日、韓、德、法等多國語言，其學術影響力不僅再造國際對中華思想與文化的認識，也為年輕世代學者開拓跨越學科界線的研究路徑。

葛兆光也透過錄影發表感言，他說研究中國的方法、途徑與形式是多元的，期待中國研究可以更國際化，能夠進一步與印度學、波斯學、埃及學、日本學等領域展開更多對話與交流。

復旦大學 唐獎 禪宗

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