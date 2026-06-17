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文大打造「AI Career」24小時職涯顧問 奪微軟高教黑客松全國第三

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文大學生事務處職涯發展組AI Agent團隊，推出作品「AI Career Copilot」，提供學生個人化職涯建議，如同24小時在線的職涯顧問。圖／文大提供
文大學生事務處職涯發展組AI Agent團隊，推出作品「AI Career Copilot」，提供學生個人化職涯建議，如同24小時在線的職涯顧問。圖／文大提供

中國文化大學學生事務處職涯發展組AI Agent團隊，推出作品「AI Career Copilot：打造校園職涯決策智慧中樞」，系統整合學生、企業、學校，學生可獲得個人化職涯建議、就業資訊，如同24小時在線的職涯顧問。該作品參加2026微軟高教Agentic AI Copilot Hackathon，獲全國第三名，僅次於台大與台中科大，也是全國唯一獲獎的私立大學。

文大表示，獲獎作品以Multi-Agent（多智能體）架構為核心，整合學生需求、企業徵才資訊與校務資源，為「學生、企業、學校」三方協作的智慧職涯生態系，將AI落實於校園，建立可行性的智慧服務模式。

計畫推動者、資傳系教授暨學務長李亦君表示，不同於許多仍停留在概念驗證階段的AI專案，「AI Career Copilot」已實際導入校園服務。學生透過系統即可獲得個人化職涯建議、學習規劃與就業資訊，如同擁有24小時在線的AI職涯顧問，協助釐清未來方向並提升職涯決策效率。系統已應用於校園徵才博覽會及職涯輔導服務，協助學生履歷優化、職缺媒合與求職準備。

AI Agent團隊則表示，核心目標不僅是技術研發，也希望實現「AI能力平權」（AI Capability Equity）。未來將持續優化校園職涯AI Agent系統、深化AI工具融入學習場域，打造不分科系與背景皆能善用AI的學習環境。

文化大學校長王子奇表示，高等教育的任務已不只是傳授專業知識，更要培養學生善用AI工具、具備獨立思考與終身學習能力。因此，文大115學年度起正式推動課程融入AI素養教育與AI應用教學，將AI倫理、數位公民、邏輯思辨及AI實作能力納入學生核心能力培育。

文化大學也成立「CCU AI Lab」，整合理工、商管、設計、人文與藝術等跨領域資源，並結合校內AI課程、TAICA人工智慧學程聯盟資源及iPAS AI應用規劃師等專業證照輔導機制；師資培育一項上，文大持續鼓勵教師參與AI增能培訓與專業認證，今年有超過50名教職員取得AI應用規劃師、資訊安全及淨零碳排等證照，並逐步發展為種子教師團隊，可望帶動各學院課程、教學升級。

文大學生事務處職涯發展組AI Agent團隊，推出作品「AI Career Copilot」，提供學生個人化職涯建議，如同24小時在線的職涯顧問。圖／文大提供
文大學生事務處職涯發展組AI Agent團隊，推出作品「AI Career Copilot」，提供學生個人化職涯建議，如同24小時在線的職涯顧問。圖／文大提供

高教 台大 職涯

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