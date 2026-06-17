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台師大攜手南洋理工大學 AIoT工作坊供學生接觸最新技術

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大與新加坡南洋理工大學電機與電子工程學院舉辦「AIoT國際工作坊」。圖／台師大提供
台師大與新加坡南洋理工大學電機與電子工程學院舉辦「AIoT國際工作坊」。圖／台師大提供

國立台灣師範大學於日前於新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University, NTU）電機與電子工程學院舉辦「AIoT國際工作坊」，透過人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術實作課程，帶領學生從資料蒐集、標註、模型訓練到邊緣裝置部署，完整體驗AI系統開發流程。

工作坊由台師大跨域科技產業創新研究學院與新加坡南洋理工大學電機與電子工程學院共同合作辦理，並獲瑞昱半導體新加坡分公司支持。課程以瑞昱半導體Ameba AIoT平台為核心，結合理論講授與實作演練，讓學員實際建構AI模型並部署至邊緣裝置，體驗從雲端訓練到終端應用的完整流程。

台師大跨域科技產業創新研究學院院長高文忠表示，人工智慧已成為全球高等教育與產業發展的重要趨勢，未來人才除了具備理論知識外，更需要跨領域整合與實作能力。本次和南洋理工大學合辦工作坊，提供學生接觸最新AI技術的機會，也深化台灣與新加坡在人才培育、學術交流及產學合作上的連結。

台師大研發長林政宏說，課程特別強調「做中學（Learning by Doing）」的教學理念，讓學生親手完成資料蒐集、模型訓練與部署流程，深入理解人工智慧技術在智慧製造、智慧城市、智慧校園與智慧生活等領域的應用潛力。

瑞昱半導體新加坡分公司資深總監葉怡辰表示，AI與邊緣運算正快速改變產業樣貌，人才培育已成為產業發展的重要關鍵。此次國際工作坊，透過產學合作協助學生接觸產業實際應用情境，培養面向未來的科技能力。

南洋理工大學電機與電子工程學院致力於培育具國際競爭力的工程人才，近年亦積極推動AI與智慧系統相關研究。工作坊除促進雙方學生交流外，也為未來進一步推動聯合研究、學生交流及跨國產學合作奠定基礎。

台師大 人工智慧 新加坡

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