中國學者葛兆光獲唐獎漢學獎 思想史研究影響全球

2026年第7屆唐獎漢學獎得主今天揭曉，由中國復旦大學教授葛兆光一人獨得。他專精中國思想史，「何為中國」系列影響尤其深遠，並積極回應國際漢學界的趨勢、理論方法討論。

唐獎基金會今天宣布第7屆漢學獎得主，葛兆光出生於中國福建，曾經歷文化大革命，中斷學業到貴州勞動，文革後在北京大學獲得學士、碩士，先後任職於揚州師範大學、北京清華大學，現職為復旦大學文史研究院及歷史系特聘資深教授。

葛兆光不是漢學獎首名華裔得主，但有別於前幾屆得主，葛兆光主要學經歷都在中國。2014漢學獎得主余英時一生走過中國、香港和美國；2020年得主王賡武則活躍於東南亞和澳洲；2024年得主許倬雲則是第一個台灣出身得主。