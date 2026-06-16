政大仲尼基金獲捐各100張台積電、勤誠股票 半年間市值5億變6億

國立政治大學今舉辦「仲尼基金股票捐贈儀式」，由前台積電人資長、現任政大商學院教授李瑞華，與台積電前資深副總何麗梅分別捐贈100張台積電股票；勤誠興業董事長暨創辦人陳美琪亦慷慨捐贈100張勤誠股票，創下政大近年來最大規模的股票捐贈紀錄。

政大校長李蔡彥表示，捐贈的不僅是股票資產，也是對教育的信念。他指出，捐贈成功將市場投資轉化為教育資本，不僅展現校友對政大的情感，也肩負著對下一個百年發展的期待。政大將妥善運用每一份資源，回歸教育本質。

仲尼基金發起人、教授李瑞華表示，股票捐贈最大的價值在於永續持有與長期增值，能為教育帶來源源不絕的支持動能。6個月前，3人做出決定時，合計捐贈的股票市值近5億元，以這兩天來估算，市值已超過6億元，未來還有機會繼續增值；「公益其實也是一種投資。」是利用創投精神，把資源投入創造正向價值的地方。

台積電前資深副總何麗梅則分享，科技愈發進步，人文價值反而更顯珍貴，「捐的不是資產，而是對未來的投資。」期盼政大能持續發揮人文社科優勢，成為世界頂尖的人文大學。

勤誠興業董事長陳美琪也表示，教育最深遠的影響來自優秀教師的身教與言教，基金是支持教師持續發揮影響力的重要力量。如果能因此點燃更多老師的熱情，進一步啟發更多學生，今天的付出就能在未來產生更大的價值。

政大教務處表示，未來仲尼基金將透過推動委員會與管理委員會的治理機制，確保資源長期且有效運用於教學創新與人才培育。同時，基金也將深化與兩岸及國際「仲尼獎」友校的交流合作，擴大教育影響力。

「仲尼基金」名稱取自孔子因材施教、傳道授業的精神，前身為2016年由李瑞華與政大前校長周行一共同發起的「仲尼傑出教學獎」，聚焦「傳道精神深耕擴散」、「教師支持系統建置」及「教學創新2.0提案」等三大方向。