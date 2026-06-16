投資優秀人才 政大仲尼基金獲贈台積電、勤誠股票「市值逾6億元」

為支持政大投資教育和人才培育，政大教授李瑞華、台積電前資深副總經理何麗梅分別捐贈100張台積電股票給仲尼基金，勤誠興業董事長陳美琪也捐贈100張勤誠股票，300張股票合計市值逾6億元。

政治大學今天舉行「仲尼基金股票捐贈儀式」，由前台積電人資長、現任政大商學院教授李瑞華及台積電前資深副總經理何麗梅，分別捐贈100張台積電股票予仲尼基金；政大校友、勤誠興業董事長暨創辦人陳美琪也捐贈100張勤誠股票，創下政大支持教學發展的重要捐贈紀錄。

李瑞華與政大前校長周行一於2016年發起「仲尼傑出教學獎」，表彰優秀教師、鼓勵教學精進；李瑞華於2024年捐贈新台幣1億元設置仲尼基金，之後仲尼獎也納入仲尼基金架構；為支持政大百年校慶和全人教育相關專案，李瑞華於2025年再捐5000萬元給仲尼基金。

政治大學校長李蔡彥表示，現今高教競爭激烈，大家都會看指標和績效，導致學校能量轉移到研究或論文上，仲尼獎的成立就是提醒大家不能忘記教育初衷和人才培育的重要；此次捐贈代表一種投資和善意的轉移，此次獲贈的優質股票會持續增值，每年可得到股利作為永續基金，用於教學推動。

李瑞華指出，此次採捐贈股票的方式，讓仲尼基金進入2.0版本，變成永續基金，6個月前他們3個人做出這個決定時，合計捐贈的股票市值近5億元，以這兩天來估算，市值已超過6億元，未來還有機會繼續增值；他也希望透過仲尼獎和仲尼基金，持續強化教學和師道精神，不只傳承知識技術給學生，還要培育他們成為優秀人才。

何麗梅提到，自己就讀政大會計系時學到專業知識、做人處事，謀生能力也來自於政大，由於大學4年領取清寒獎學金，她也希望有能力時能幫助別人；她很高興自己的永續投資概念能獲得李瑞華和陳美琪支持，一起透過股票捐贈仲尼基金，留給自己的不是資產，而是對人才的投資，不是數字衡量，而是長遠的影響力。

未來仲尼基金將採永續開放基金模式運作，由政大教務處提出年度計畫後，經推動委員會及管理委員會審議，以完善治理機制確保資源長期投入教學創新與人才培育，讓教育影響力持續擴散。