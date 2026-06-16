不推了！擬限制新手駕駛入校惹議 暨大校方改新作法
為降低校園交通事故，國立暨南國際大學日前研擬增訂學生持有駕照滿1年才能申請車輛通行證入校，學生反彈，各界關注。校方表示，經討論並收集各方意見，學校車輛管理法規修正，已無一年限制，改為加強教育訓練、提高校內違規罰則。
暨大校園在埔里郊區，且校園占地廣達150公頃，師生校內外通行仰賴汽、機車代步，但該校專用機車道得蜿蜒爬坡，且有多個髮夾彎，聯外要道台廿一線中潭公路，也是前往日月潭景點的主要道路，車流量大、車速快，導致校園車禍頻仍。
考量學生安全，並降低校園事故發生，暨大校方本月初提案修改校園車輛管理辦法，其中增訂「申請汽、機車停車證（通行證），其所持該類別駕照須滿1年以上」，具通勤需求的教職員工不在此限。暨大學生連署反對，也引發各界關注。
不少學生抱怨，校園地處偏遠，離市區有段距離，公車班次又有限，只能靠汽、機車代步，限制持照未滿一年不得申請通行證，影響通學及生活採買等需求，也質疑校規凌駕法律，校內不能騎，校外照騎一樣可能發生車禍，是治標不治本。
暨大今天表示，該提案是考量新手駕駛肇事率高才研擬修訂，只是在討論階段，並未做成決議，也沒硬性禁止新手學生駕車入校；經討論並收集各方意見，該校車輛管理法規修正，已無一年限制，改為加強教育訓練，提高校內違規罰則。
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