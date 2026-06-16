2026我陸生碩博班提供1427個名額　教團：名額遠大於需求

陸生聯招會公布2026年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，僅限已在台就讀的陸生報考升讀碩、博士班，今年博士班提供236個名額，碩士班1191個。整體名額再比去年略減，但升學輔導平台認為，此名額數遠大於實際需求。

2020年起大陸政府暫停大陸學位生來台就學，總統賴清德於2年前就職演說提出盼兩岸對話重啟對等觀光旅遊、大陸學位生來台就讀，但雙方仍未有近一步互動。

陸生聯招會近日公告2026年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，我方提供博士班236個名額，其中以台大提供34個名額最多，陽明交大提供26個名額次之；碩士班則有1191個名額，同樣以台大提供149個名額最多，再者為成大提供90個名額。

陸生聯招會也指出，陸生碩、博士班報考資格，都僅限戶籍所在地為大陸北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北及遼寧8省市大陸地區人民，且還需要具備台灣公立或私立大學校院碩士、學士學位或具同等學力資格者，代表僅限已在台就讀的陸生可繼續在台灣升讀碩博士班。

另外，簡章也規範，考生不得報考已取得學位同一學制或較低學制班別。例如，已經取得碩士學位者，就不得再報考碩士班；已經取得博士學位者，不得再報考博班或向下報考碩班。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，本學年大概還有1000名左右的陸生學位生在台灣就讀，多是延後畢業的狀態，其家境通常比較殷實，能夠較無壓力繼續在台求學，但2026提供的招生名額，遠大於需求人數。

魏佳卉談到，已經七年沒有陸生學位新生來台，兩岸交流急凍下陸生學位新生無法來台，但很多台灣的高中生仍會往對岸就學，甚至台商學校學生過去親睞回台讀書，近年則有更多學生傾向就讀大陸的大專校院。認為陸生議題，雙邊政府應有更高層級坐下來好好談，而非每年發簡章虛應故事。