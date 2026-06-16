中原大學通識課邀請影視名人 勉勵學生挑戰自我

中原大學通識教育中心「明星名人系列講座」這學期邀請黃玉珊、楊潔玫、黃柔閩、李志奇等影視名人先後走入校園，分享演藝人生和對談，引導學生認識台灣華語影藝的發展脈絡與創作內涵，深化跨域學習與人文思考。

明星名人系列講座由通識教育中心副教授陳雅湞策劃，結合電影與音樂視覺藝術、音樂與影劇賞析，及客家文學與電影等課程，這學期辦理11場次，近300位學生參與。陳雅湞表示，系列講座不僅是影視界重量級星光聚會，更是高規格影視美學與實務大師班，透過跨媒介對話與生命經驗分享，為學生開啟多元的藝術視角。

首場講座邀請導演黃玉珊，她長期推動台灣女性影展，以「文學如何改編電影」為題，說明改編並非單純重現原著，而是運用鏡頭語言、敘事節奏與視聽設計，賦予新的詮釋。曾任台北市及桃園市文化局長的謝小韞，從文化行政與影視推廣經驗出發，分享影像作品如何連結地方文化，並回應當代社會的多元議題。

在表演實務方面，邀請金鐘獎得主楊潔玫、黃柔閩等知名演員分享角色詮釋經驗，引導學生理解表演不只是外在呈現，更建立在文本細讀、生活觀察與情感轉化之上。藝人李志奇也是課程主講者之一，他曾以「曲藝薪傳」獲上海微電影節網路人氣首獎，課堂上以傳統與當代表演藝術為題，分享如何將京劇身段與唱腔融入現代電影表演。

在紀錄片領域課程，導演林曉宣是客家電視台金鐘獎入圍，探討影像再現與創作倫理；導演吳平海從紀錄片書寫歷史的角度，解析如何透過訪談、檔案影像與敘事編排，將零散資料轉化為脈絡清晰、具觀點的作品。

修課學生表示，印象深刻的是演員黃柔閩鼓勵大家全心投入所熱愛的事，不去設限自己的專業，勇於挑戰。另有學生分享，資深藝人李志奇在人生不同階段仍持續進修、嘗試新事物，讓他體會到學習沒有年齡限制，「只要願意開始，任何時候都不算晚」。透過講者的創作經驗與生命故事，學生不僅更加了解影視產業，也從中獲得面對挫折、持續學習的啟發。

中原大學「明星名人系列講座」，李志奇（前排左3）回顧演藝生涯與人生歷練，勉勵學生勇敢追夢，永不嫌晚。圖／中原大學提供

中原大學「明星名人系列講座」，黃柔閩從表演實務與生命經驗出發，鼓勵學生投入所愛、挑戰自我。圖／中原大學提供

中原大學明星名人系列講座邀請楊潔玫談角色詮釋與劇本閱讀經驗，講座結束後與師生合影。圖／中原大學提供