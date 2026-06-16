大三生每天報告考試質疑「普大比科大好？」網直擊痛點：看你有沒有心

普通大學和科技大學各有優缺，端看個人怎麼應對自己的大學生活。一名就讀普大的大三生發現離畢業只剩一年，自己卻都在理論打滾，不知道未來能做什麼，而科大的朋友有實習、專題，累積很多實戰經驗，未來就業好像一片光明，讓他陷入迷茫。

一名大學生在Dcard發文表示，高中時自己的想法和周圍師長都說普大比科大好，志願就填了普大，現在大三每天都是報告、考試、文獻，反觀自己科大的朋友，除了上課外還有實習、專題、產學合作等，有趣又可以累積實作經驗，而且有些人還獲得實習公司青睞，未來想留用。

原PO這才發覺早點和產業接軌、提早累積經驗是很重要的事，讓他陷入不知道畢業後要做什麼的焦慮，也開始質疑當初選擇普大真的有比科大好嗎？

對於原PO的迷茫，許多人直擊痛點，「普大也可以實習、做專題、產學合作啊」、「你在普大也能做，有沒有心而已」、「讀普大不知道能幹嘛 X；你不知道要幹嘛 O」、「明明校內一堆實習、工讀、產學合作，甚至校內也有對學生比較好、可以留在學校的工作」。

普大或科大、選系或選校都還是很容易被傳統觀念影響，一名考上台科大電機系的學生本來以為已經是人生巔峰，殊不知在網路上還是被嫌棄，但許多網友紛紛安慰，指出台科大是業界最愛用的學校，還強過普大，直言台科電機應該是科大價值最頂的系。