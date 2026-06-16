中華大學資工系參加全國AI機器人大賽 一舉奪下金、銀、銅牌

全國AI機器人應用大賽於上月底登場，成績近期揭曉，中華大學資訊工程學系表現傑出，學生憑藉紮實的技術基礎與創新整合能力，一舉奪下多項金、銀、銅牌，締造三獎全包的亮眼成果，在全國大專院校競爭中脫穎而出，充分展現AI應用與機器人實作的堅強實力。

中華大學指出，本屆競賽以自走車智慧控制為核心，規畫「MICROBIT主板遙控競速」與「藍芽迷宮遙控競速賽」兩大項目，著重於程式設計與硬體整合能力的綜合表現。在MICROBIT主板遙控競速項目中，學生陳佳琳、張詠翔組勇奪金牌，劉浤濱、張廷豐榮獲銀牌，王詠言、林孟昊則拿下銅牌；而在藍芽迷宮遙控競速賽中，學生陳佳琳與張詠翔再度摘金，蘇元楷、戴育杰獲得銀牌，王詠言與林孟昊再添銅牌佳績。各隊表現穩定、成績全面，突顯學生在不同賽制下的高度適應與實戰能力。

「這次經驗讓我學會在壓力下保持冷靜，團隊合作與臨場應變能力，是比得獎更珍貴的收穫。」獲雙料金牌的陳佳琳分享，比賽匯聚各校高手，競爭相當激烈。為了備戰，團隊投入大量時間調整車體參數，並持續修正車輛行進偏移等問題。陳佳琳說，賽前車輛曾出現偏移狀況，甚至因輪子卡到頭髮影響運作，所幸團隊臨場攜帶設備即時排除問題，最終順利完賽並奪得佳績。

中華大學指出，在張欽智、陳建宏與魏季宏三位教師的指導下，學生將課堂知識與實務操作緊密結合，從程式撰寫、感測控制到硬體整合，逐步強化工程應用能力。指導教師指出，透過反覆測試與修正的過程，學生不僅培養解決問題的能力，也深化團隊合作精神，使學習成果得以在競賽中具體展現。

中華大學說，校方持續實務導向教學與創新思維培養，積極推動AI人工智慧及智慧應用相關課程，並鼓勵學生參與各類型競賽，累積實戰經驗。未來，學校將進一步深化產學鏈結與跨域整合教學，培育兼具理論基礎與實作能力的科技人才，協助學生在多元舞台上展現專業實力，拓展國際視野。

中華大學資工系於全國AI機器人應用大賽奪金銀銅三獎，展現卓越研發與實作成果。圖／中華大學提供