快訊

兵家綺遭批戴「圓方眼鏡」赴傅子純靈堂不莊重 親上火線反擊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

聽新聞
0:00 / 0:00

中華大學資工系參加全國AI機器人大賽 一舉奪下金、銀、銅牌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全國AI機器人應用大賽雙料金牌得主陳佳琳（圖中黑白條紋上衣）分享備賽點滴，團隊臨場排除突發狀況，展現穩健應變與合作默契。圖／中華大學提供
全國AI機器人應用大賽雙料金牌得主陳佳琳（圖中黑白條紋上衣）分享備賽點滴，團隊臨場排除突發狀況，展現穩健應變與合作默契。圖／中華大學提供

全國AI機器人應用大賽於上月底登場，成績近期揭曉，中華大學資訊工程學系表現傑出，學生憑藉紮實的技術基礎與創新整合能力，一舉奪下多項金、銀、銅牌，締造三獎全包的亮眼成果，在全國大專院校競爭中脫穎而出，充分展現AI應用與機器人實作的堅強實力。

中華大學指出，本屆競賽以自走車智慧控制為核心，規畫「MICROBIT主板遙控競速」與「藍芽迷宮遙控競速賽」兩大項目，著重於程式設計與硬體整合能力的綜合表現。在MICROBIT主板遙控競速項目中，學生陳佳琳、張詠翔組勇奪金牌，劉浤濱、張廷豐榮獲銀牌，王詠言、林孟昊則拿下銅牌；而在藍芽迷宮遙控競速賽中，學生陳佳琳與張詠翔再度摘金，蘇元楷、戴育杰獲得銀牌，王詠言與林孟昊再添銅牌佳績。各隊表現穩定、成績全面，突顯學生在不同賽制下的高度適應與實戰能力。

「這次經驗讓我學會在壓力下保持冷靜，團隊合作與臨場應變能力，是比得獎更珍貴的收穫。」獲雙料金牌的陳佳琳分享，比賽匯聚各校高手，競爭相當激烈。為了備戰，團隊投入大量時間調整車體參數，並持續修正車輛行進偏移等問題。陳佳琳說，賽前車輛曾出現偏移狀況，甚至因輪子卡到頭髮影響運作，所幸團隊臨場攜帶設備即時排除問題，最終順利完賽並奪得佳績。

中華大學指出，在張欽智、陳建宏與魏季宏三位教師的指導下，學生將課堂知識與實務操作緊密結合，從程式撰寫、感測控制到硬體整合，逐步強化工程應用能力。指導教師指出，透過反覆測試與修正的過程，學生不僅培養解決問題的能力，也深化團隊合作精神，使學習成果得以在競賽中具體展現。

中華大學說，校方持續實務導向教學與創新思維培養，積極推動AI人工智慧及智慧應用相關課程，並鼓勵學生參與各類型競賽，累積實戰經驗。未來，學校將進一步深化產學鏈結與跨域整合教學，培育兼具理論基礎與實作能力的科技人才，協助學生在多元舞台上展現專業實力，拓展國際視野。

中華大學資工系於全國AI機器人應用大賽奪金銀銅三獎，展現卓越研發與實作成果。圖／中華大學提供
中華大學資工系於全國AI機器人應用大賽奪金銀銅三獎，展現卓越研發與實作成果。圖／中華大學提供

機器人 金牌 中華大學

延伸閱讀

東吳資科系辦智慧自走車競賽 檢測AI應用能力

新北表揚雙語師生 矽谷國際大師現場示範雙語教學無人機及機械手臂

翻轉偏鄉跨域競爭力 新北12校教師透過AI教具啟動STEAM研習

搶搭AI科技教育順風車 湖口高中AI實驗班招生說明會爆棚

相關新聞

不斷更新／115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

115學年度分科測驗進入倒數階段！將於7月11日（六）、7月12日（日）舉行。《聯合新聞網》整理重要日程表、考場規範、8科考前重點與教師提點，助分科戰士奪高分。

大三生每天報告考試質疑「普大比科大好？」網直擊痛點：看你有沒有心

普通大學和科技大學各有優缺，端看個人怎麼應對自己的大學生活。一名就讀普大的大三生發現離畢業只剩一年，自己卻都在理論打滾，不知道未來能做什麼，而科大的朋友有實習、專題，累積很多實戰經驗，未來就業好像一片光明，讓他陷入迷茫。

監院糾舉琉球國中校長涉管理失當 屏縣府解除職務

監察院今天表示，屏東縣琉球國中校長蘇傳桔，涉有重大管理失當及違失，民國114年12月11日通過監察委員葉大華、施錦芳委員所提糾舉案，並於12月22日公告糾舉該校蘇前校長後，屏東縣政府於次日即召開審議小組決議受理，並已於民國115年5月19日起確定解除其校長職務。

新北續推國中八年級公費HPV疫苗 男女學生皆受惠省1萬4千元

為預防人類乳突病毒（HPV）感染引發的多種癌症與疾病，新北市持續推動國中八年級學生公費HPV疫苗接種政策，協助孩子及早建立防癌保護力。衛生局呼籲，新北市113學年度入學且尚未接種第1劑HPV疫苗之學生儘速安排接種，把握最佳預防時機，為學生健康未來增添一道堅實防線。

竹縣府投入1.2億支持15所偏鄉國中 減班增師縮短城鄉差距

因應新竹區高級中等學校免試入學制度117學年度由三級制調整為五級制，新竹縣政府投入5年1.2億推動「教育支持與學力提升方案」，針對15所偏遠地區及非山非市國中，透過降低班級人數、增置教師員額及強化升學支持機制等措施，提升偏鄉教育品質與學生競爭力。

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

重點提要 1. 台灣逐漸擺脫洗腎王國稱號，而腎臟醫療的資源配置也需從依賴透析療法，轉向早期的預防與照護。 2. 腎臟病治療的四大藥物及精準醫學的標靶治療，為延緩腎臟病惡化帶來了破壞式創新的改變。 3. 透過普及uACR篩檢、建立跨科別的整合門診，並融入充滿溫度的全人照護，將是台灣邁向腎利轉型的重要契機。 身為長期從事臨床醫療服務與相關學術研發的腎臟科醫師，必須直言不諱指出：我們正處於「需要重新評估醫療資源配置」的轉捩點。為什麼這麼說呢？根據發表在2026年歐洲腎臟醫學會的研究，慢性腎臟病（CKD）的盛行率激增，已成為全球第九大死因，未來更有機會超越愛滋病、癌症。而台灣在投入多年心力，雖然已經逐漸擺脫洗腎王國的沉重名號，但是CKD盛行率居高不下，仍然是未來十年國民健康戰略的重點。該如何從預防慢性疾病，進而改善整體醫療支出（例如全民健康保險）？CKM整合醫療將是2026年的重要契機。 就如〈搶救沉默的腎臟〉，揭露了一個驚人事實：全球20歲以上CKD病人已達7億8800萬人，而且其增長速度遠超過許多主要死因。更令人心驚的是，約90%的病人根本不知道自己患病。在台灣，儘管擁有引以為傲的全

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。