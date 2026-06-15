心輔與設計跨域合作 教育部助8大專改造輔諮空間
為優化學生支持系統與輔導服務環境，教育部委託台灣設計研究院推動「學美．耕心」計畫，114年協助8所大專打造兼具安全感、陪伴感與療癒性的輔諮場域。
教育部今天發布新聞稿指出，「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」已邁入第2年，114年共完成東南科技大學、台北大學、龍華科技大學、東華大學、南臺科技大學、台南應用科技大學、台南護理專科學校、樹德科技大學8校的輔導諮商空間改造。
東南科技大學與建築師林子文的團隊合作，透過流動的弧線與材質層次，讓學生能依據情緒與需求，自在地選擇互動或保有隱密性。
南臺科技大學與永哲制作團隊合作，利用多層次的過渡設計與翻轉曲牆，對外強化空間輔導資源的引導性，對內塑造安心的包覆感。
東華大學由最佳方案設計團隊以「漸層、圓潤、柔軟、堆疊」為核心元素，透過視覺遮蔽與柔和色彩，為師生與寵物創造能自在停留的休憩場域。
台南應用科技大學以「沃壤」為概念，暘築建築團隊重整零碎的空間機能，透過轉場路徑與柔和色彩引導師生沉澱身心。
教育部提到，為展現2年來的空間改造成果，6月16日至8月2日在台北市松山文創園區「台灣設計館04展間」舉辦「映入日常的微光—校園輔導空間的設計介入」特展；未來將持續推動校園輔諮空間優化，促進心理輔導專業與設計專業合作，打造兼具美感與支持性的校園身心安頓空間。
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