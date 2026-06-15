心輔與設計跨域合作 教育部助8大專改造輔諮空間

匯款3天即刊登！研究機構三分之二人員涉投稿掠奪性期刊。學者揭露，台灣學界某些領域中，有好幾位教授當「組頭」包審包過，拉同儕買論文，會被期刊點名的組頭，都是資深的，才會出現在掠食型期刊的雷達幕上。學術發表深陷買賣風暴，暴露考核結構崩壞漏洞。不過台大教授說，在頂大，走偏鋒反而被人看不起，但如果在一個沒能力辨別真僞、或上下鄉愿的環境，就很難說了。

2026-06-15 07:31