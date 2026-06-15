打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

在人人稱羨科技業高薪的時代，沒有理工背景、沒有海外留學鍍金，文組生要在科技大廠爭得一席之地，究竟要付出多少努力？一名文組畢業的網友日前在網路上分享了自己的「十年磨一劍」的職涯轉折。她透露自己畢業時也是從最底層、全台跑透透的國內業務做起，靠著不服輸的韌性與積極態度，一步步翻轉職涯，更在畢業10年之際，成功搭上AI浪潮列車，跨足科技大廠領下200萬年薪。

一位網友在Dcard發文回首10年職涯，她坦言自己並非一帆風順，而是經歷了漫長的磨練。並未攻讀碩士或到海外留學的原PO，在大學剛畢業時，進入一家中小企業的軟體公司擔任國內業務，起薪僅有3萬5千元。在基層蹲點的日子裡，她過得相當刻苦，「被洗臉、哈腰鞠躬、應酬、當司機跑遍台灣」都是日常。儘管初期的工作環境充滿挫折與勞累，但她並未氣餒，在第一份工作一待就是6年。憑藉著耐力與堅持，從月薪3萬5慢慢磨到年資6年、年薪100萬，為自己的職涯奠定了扎實的基本功。

在累積了足夠的業務經驗後，原PO轉戰到台灣的硬體大廠，從最基礎的產業知識開始重新學起。這一次她轉型為國外業務，開始負責「跟國外客戶溝通、主導專案、跨國合作」，職涯視野從台灣延伸至全球，年薪也慢慢攀升至200萬。

原PO謙虛地表示，能夠擁有如今的成績，「自身能力和機遇都很重要」。她大方分享自己在職場上的生存心法，關鍵就在於「英文敢講、做事主動積極、待人圓融」。正是因為這樣的工作態度，讓她不論是面對工程師、PM（專案經理）、採購，甚至是不同區域的工廠同仁時，都能建立起極佳的人際關係，原PO也自豪地提及：「（他們）都很喜歡跟我一起合作。」

看著網路上動輒年收500萬、1000萬大神的討論，原PO笑稱自己是「一步一腳印，慢慢爬上來的」，雖然終於在畢業第10年達成年薪200萬的目標，但仍時刻提醒自己「還有很多努力空間！」

她坦言，自己之所以能有今日的光景，確實是因為「我是待在科技業AI浪潮下，台灣大廠的國外業務，才有這個光景」。但原PO也希望用自己的親身經歷，去激勵廣大的文組學弟妹們。她強調，「文組也不亞於理組，依然能在這個市場朝著更美好的目標邁進」，並在文章最後真摯地呼籲：「想說的是機會很多，大家要勇敢發光發熱，絕對不要因為自己是文組就覺得矮人一截」。

貼文曝光後引起正反兩面爭論，有網友不以為然，直呼原PO的情境是「倖存者偏差」，「運氣好而已」、「應該問這個例子有多少」、「這個職涯走向除了實力好、很拼以外還要運氣喔，一路走來也很坎坷，0.1%文組生能走出這條路，但25%理工生應該都能走出這條路，甚至不用那麼拼」；見此，也有人替原PO打抱不平，直呼：「某些人真的很酸，工程師都不一定能200萬了，還硬要說文組出身的原PO賺200萬是運氣，照他們邏輯那麼出生就決定一切了好嗎…但事實上就是有少數人還是能階級流動」。

不過大部分網友皆持正向目光看待，紛紛替原PO感到開心：「有把握到機會，運氣也不錯，有貴人看到妳，但我認為是妳的積極性，才是妳最大的貴人」、「很強，妳本身的實力一定很有料，很多二線廠工程師蹲10年也蹲不到200萬」、「恭喜！妳好厲害喔！跨領域要學的東西好多，感覺妳軟實力跟心態都非常強大」、「我覺得應該是妳很努力+一些運氣和機運，缺一不可。值得肯定的是妳一直努力探索、找機會那些，如果只是耍廢徒有運氣也是無用的」。