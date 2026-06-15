先破迷思再實作 中原大學率跨世代學員探量子未來

中原大學日前舉辦量子金融暨量子教育嘉年華，其中量子金融成為焦點。校方表示，電機資訊學院、智慧運算與量子資訊學院籌辦的「量子科技體驗工作坊」，引導學員從基礎觀念出發，操作量子電腦，進一步認識產業趨勢與未來應用，開啟量子科學探索之旅。

中原大學指出，活動是全台首次由大學以量子金融為主題，透過跨國、跨界合作舉辦的跨領域量子教育嘉年華。量子科技體驗工作坊以「先破迷思、再上機實作」為主軸，課程由科學觀念、實機操作延伸至產業發展，讓不同背景的學員循序掌握量子領域的基礎知識與應用趨勢。

校方表示，「量子」一詞近年在各類商品與媒體中頻繁出現，卻常與真正的量子科學脫節，因此特別透過基礎概念說明與實機操作，帶領學員釐清常有的迷思。課程從生活中常見的「量子」誤用現象切入，透過雙狹縫干涉實驗，說明光的波粒二象性等量子概念，引導學員以討論與觀察方式理解量子科學。而課程最大亮點，是讓學員親手操作中原大學自有的核磁共振（NMR）教學型量子電腦。

中原大學有5台可於常溫下運作的NMR量子電腦，包括2台3 Qubit及3台2 Qubit機型，是目前台灣擁有完整實體量子電腦教學設備的大學之一。相較於多數需在極低溫環境下運作的量子電腦，NMR量子電腦適合應用於教學與實作訓練，讓學員在真實操作中理解量子電腦與傳統電腦的運算差異。

課程另以宏觀的物理史觀為起點，層層推進至量子科技的產業影響與個人學習路徑，聚焦量子科技的產業發展，結合物理科技演進、國際產業報告及全球科技企業布局，說明量子科技從研究走向實際應用的趨勢，從物理史到產業轉折點，拓展學員的量子世界觀。

這次工作坊吸引大學教授、碩士生、畢業生及高中生參與，課程由中原大學助理教授陳志宇、黃琮暐帶領，陳志宇長期投入量子計算教育推廣，黃琮暐具量子計算種子教師背景，他們以深入淺出的方式，讓不同背景的學員掌握量子科技核心觀念。

中原大學智慧運算與量子資訊學院長期攜手鴻海教育基金會、台大NTU-IBM量子中心推廣量子教育，也是聯合國量子永續青年領袖培育計畫合作大學之一。此次與電機資訊學院合作舉辦量子科技體驗工作坊，展現兩院在量子AI人才培育與科普教育上的深耕成果。

中原大學主辦「2026量子金融暨量子教育嘉年華」，量子科技、金融與教育領域專家學者齊聚。圖／中原大學提供

量子科技體驗工作坊學員與授課教師於課程結束後合影，為量子探索之旅留下紀念。圖／中原大學提供

中原大學教師陳志宇以愛因斯坦與波耳的世紀辯論，帶學員進入量子物理的思辨核心。圖／中原大學提供