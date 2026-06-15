陽明交大攜台積電育才 暑假開班半導體專項課程
因應半導體產業快速發展與高階人才需求攀升，陽明交大攜手台積電布局人才培育，今年暑假推出第3學期半導體專項課程，6月25日開放選課，提供760個名額開放全國大學生進修。
陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大長期與台積電合作推動半導體人才培育，目前已共同建置4項經台積電認證的半導體學程，由產業專家與校內教師共同參與課程規劃與審查，確保教學內容符合產業趨勢與實務需求，此次第3學期課程也是雙方深化合作的重要成果。
陽明交大教務長陳永昇表示，此次暑期課程由半導體工程系規劃辦理，並獲得台積電支持，在強化專業能力的同時，也強調與產業接軌，課程預計開放760個修課名額，協助學生及早接觸半導體專業知識與技術。
陽明交大半導體工程系系主任柯明道說明，暑期課程內容包括「電路學」、「半導體製程技術」、「半導體實驗」等9門課，希望讓學生在不影響正常學期修課安排下，利用暑假時間系統性接觸半導體核心知識與技術。
柯明道提到，對非電機、電子或半導體相關科系學生而言，暑期課程有助於建立半導體基礎知識與跨領域專長；對相關領域學生而言，可透過暑期修課加速完成畢業學分規劃，有機會於3年內完成學士學位，提前銜接研究所或投入產業。
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