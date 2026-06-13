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華梵大學畢典熟齡學生受矚 67歲阿嬤拿4項榮譽

中央社／ 台北13日電

華梵大學今天舉辦畢業典禮，67歲、已做阿嬤的佛教藝術學系學生路麗珠，同時拿下斐陶斐會員、書卷獎、傑出表現、熱心服務等4項榮譽，在一家3代6口的陪同下風光畢業。

華梵大學近年積極推動熟齡教育，114學年度已有半數學生超過45歲。今天的畢業典禮中，也有不少資深的畢業生，最風光的莫過於67歲的路麗珠，同時獲得多項榮譽，多次上台領獎。

路麗珠原本從事醫院行政工作，4年前為了當孫子們的榜樣，投入華梵大學念書，跟年輕同學一起住宿。每次拿到優異成績，都會第一時間與孫子分享，告訴他們「認真念書沒這麼難，只要努力就會被看見」。

路麗珠今天畢業，一家3代6口到場，為她「活到老學到老」做最好的見證。目前她已經考上碩士班，不僅要繼續念下去，還希望未來能攻頂博士。

來自香港的美術與文創學系畢業生羅澤華年近60歲，為了念書放下貿易生意，來台灣「吃老本」。但他並不後悔，還要續拼一年內念完碩士，舉辦大型裝置藝術展，成為藝術家。

美術與文創學系還有一名70歲的畢業生闕致富，原本是進口服飾商，因對繪畫有興趣而考進華梵。

闕致富說，很喜歡與年輕的「小朋友」一起上課，雖然年紀相差快50歲，但遇到不懂的地方，同學都會搶著教她。闕致富也會掏錢，購買同學做的公仔小手辦，鼓勵年輕學子持續創作。

前教育部長楊朝祥今天致詞提到，少子女化衝擊愈來愈嚴重，大學如果還定位在年輕人的學習場域，招生只會越來越困難。華梵大學率全國之先轉型，以「全齡教育」結合「多元智慧」成功創造新的體系，堪稱台灣教育奇蹟。

華梵大學 阿嬤 斐陶斐

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