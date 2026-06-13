崑山科大畢典名歌手獻唱 中華醫大職安所父子一同畢業

崑山科大、中華醫大今天畢業典禮，崑大有2200多名畢業生；華醫1770人畢業。崑大邀請歌手卓義峯任壓軸嘉賓演唱「大太陽、勢在必行、再見煙火」等知名歌曲，為畢業生送上祝福。

董事長曾韋龍勉勵畢業生，無論未來進修或直接就業，終究要步入社會。期許大家謹遵「堅毅誠樸」校訓，與人為善並建立良好人際關係。他強調當今社會最有價值、也最富有智慧的人，就是「具備解決問題能力」的人，期盼同學在未來的道路上，勇於面對挑戰，將所學轉化為實質的社會貢獻。

校長李天祥讚許學生在校期間展現極高自主性與實踐力，不論靠打工和獎學金自立自強完成學業，或提早進入產業實習、跨領域培養多元專長，都深刻體現了「崑山人手腳俐落、眼界開闊的獨特DNA」。

華醫校長李碧娥以當前世界正處於AI快速發展時代，向畢業生信心喊話。她說，正值AI全面翻轉生活，全世界追求科技速度、AI強大時，華醫學子有別人無可取代的絕對優勢，因為華醫人都是「守護人類生命與健康」的專業人才，「我們有人本溫度和同理心，這是華醫人的特質，是AI無法取代的，大家對未來要有信心，要勇敢、自信地迎向未來」。

華醫畢業生家住高雄的職業安全衛生研究所碩士班畢業生曲安生、曲和軒父子是同學，一起領學位證書特別開心，感性相互表達感謝，全家出席。

曲安生表示，4年前每天載讀二技兒子上下學，聽著鐘聲起落萌起重返校園念頭。因從事職業安全相關工作，決定報考職安研究所。準備期間兒子也二技畢業，他向兒子建議一起考職安所，學業也能再上一層樓。

相互激勵下父子倆順利錄取成為同學，高雄台南往返之路更多了課業學習交流討論。特別的是，研究所的日子駕駛變成兒子，曲安生享受兒子載送上下學，尋常的接送成了溫馨回饋。如今共享畢業喜悅，曲和軒感謝父親鼓勵；曲安生感謝兒子相陪，父子相約未來在職安領域攜手前進。

中華醫大畢業典禮。圖／校方提供

中華醫大畢業典禮。圖／校方提供

崑山科大畢典名歌手獻唱。圖／校方提供

崑山科大畢業典禮。圖／校方提供

崑山科大畢典名歌手獻唱中華醫大職安所父子一同畢業。圖／校方提供