嘉南藥理大學畢典 嚴謹校長AI變身Hip-hop舞者

嘉南藥理大學今天舉行「嘉人璀璨 藥彩綻放」畢業典禮，歡送大學部及碩士班近2千畢業生。畢典呼應這群「疫情中入學、AI浪潮中畢業」獨特世代，首度運用AI將平時形象嚴謹的校長張翊峰化為動感「Hip-hop舞者」，以熱力饒舌舞姿自我介紹出場，送給畢業生勉勵金句「鯤鵬展翅，扶搖九萬里」，展現嘉藥創新與活力氣象。

畢業生代表黃信尹、陳俊宇及舒玉岑以小提琴、鋼琴及大提琴交織音樂組曲揭開序幕，隨後嘉藥傳統的「贈樹儀式」，由藥學系姚祐安與休閒所張珈瑄代表畢業生，將當年入學時校方贈予的樹苗回贈母校。象徵昔日青澀小苗如今已蛻變為茁壯大樹，表達學成反哺的感恩之心，也象徵畢業生將帶著母校滿滿的祝福，勇敢奔赴璀璨未來。

52歲馬來西亞籍學生王奕琹為彌補年輕時未能讀大學的遺憾，女兒的鼓勵下到嘉藥「高齡福祉養生管理系」就讀，獲僑務委員會委員長獎。不僅自己順利畢業，兩個女兒也也在台完成大學與碩士學業，母女三人雖不同學校，卻能在同一年攜手畢業，成為人生旅程中最珍貴且驕傲的記憶。

校長張翊峰致詞時表示，AI正從生成式邁向行動式，不再只是被動回答問題，而是主動走進真實世界執行任務、成為人類的數位同事，「你們這一代的使命，是讓AI服務人類，而不是讓人類服從AI。」，在嘉藥學到的專業技能、韌性、協作溫度與社會責任，都是AI再強大也無法取代的價值，未來不論是功成名就，還是在低谷徘徊，嘉藥永遠是你們的家，隨時歡迎大家回來。

嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供

嘉南藥理大學畢業典禮傳統的「贈樹儀式」，由藥學系姚祐安與休閒所張珈瑄代表畢業生，將當年入學時校方贈予的樹苗回贈母校。。圖／校方提供

嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供