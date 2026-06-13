快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南藥理大學畢典 嚴謹校長AI變身Hip-hop舞者

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學52歲馬來西亞籍學生王奕琹，獲僑務委員會委員長獎。圖／校方提供
嘉南藥理大學52歲馬來西亞籍學生王奕琹，獲僑務委員會委員長獎。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天舉行「嘉人璀璨 藥彩綻放」畢業典禮，歡送大學部及碩士班近2千畢業生。畢典呼應這群「疫情中入學、AI浪潮中畢業」獨特世代，首度運用AI將平時形象嚴謹的校長張翊峰化為動感「Hip-hop舞者」，以熱力饒舌舞姿自我介紹出場，送給畢業生勉勵金句「鯤鵬展翅，扶搖九萬里」，展現嘉藥創新與活力氣象。

畢業生代表黃信尹、陳俊宇及舒玉岑以小提琴、鋼琴及大提琴交織音樂組曲揭開序幕，隨後嘉藥傳統的「贈樹儀式」，由藥學系姚祐安與休閒所張珈瑄代表畢業生，將當年入學時校方贈予的樹苗回贈母校。象徵昔日青澀小苗如今已蛻變為茁壯大樹，表達學成反哺的感恩之心，也象徵畢業生將帶著母校滿滿的祝福，勇敢奔赴璀璨未來。

52歲馬來西亞籍學生王奕琹為彌補年輕時未能讀大學的遺憾，女兒的鼓勵下到嘉藥「高齡福祉養生管理系」就讀，獲僑務委員會委員長獎。不僅自己順利畢業，兩個女兒也也在台完成大學與碩士學業，母女三人雖不同學校，卻能在同一年攜手畢業，成為人生旅程中最珍貴且驕傲的記憶。

校長張翊峰致詞時表示，AI正從生成式邁向行動式，不再只是被動回答問題，而是主動走進真實世界執行任務、成為人類的數位同事，「你們這一代的使命，是讓AI服務人類，而不是讓人類服從AI。」，在嘉藥學到的專業技能、韌性、協作溫度與社會責任，都是AI再強大也無法取代的價值，未來不論是功成名就，還是在低谷徘徊，嘉藥永遠是你們的家，隨時歡迎大家回來。

嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供
嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供
嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供
嘉南藥理大學今天畢業典禮。圖／校方提供

嘉南藥理大學畢業典禮傳統的「贈樹儀式」，由藥學系姚祐安與休閒所張珈瑄代表畢業生，將當年入學時校方贈予的樹苗回贈母校。。圖／校方提供
嘉南藥理大學畢業典禮傳統的「贈樹儀式」，由藥學系姚祐安與休閒所張珈瑄代表畢業生，將當年入學時校方贈予的樹苗回贈母校。。圖／校方提供

嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供
嘉南藥理大學校長AI變身跳Hip-hop。圖／校方提供

陳俊宇 音樂 畢業典禮

延伸閱讀

陽明交大畢典 藥學系清寒生獲選畢業代表「藥會過期但教育不會」

桃園新興國中小畢典登場 校長用10首歌串成畢業祝福

汐止區東山國小畢典 校長當機長帶隊『2032號航班』啟航

蔡英文赴高醫大勉畢業生！送上3祝褔「不要太早被標籤定義」

相關新聞

蔡英文赴高醫大勉畢業生！送上3祝褔「不要太早被標籤定義」

前總統蔡英文今天出席高雄醫學大學畢業典禮，送給畢業生「保有學習和調整的能力、不要太早被標籤定義、照顧好自己」3個祝福。她...

嘉南藥理大學畢典 嚴謹校長AI變身Hip-hop舞者

嘉南藥理大學今天舉行「嘉人璀璨 藥彩綻放」畢業典禮，歡送大學部及碩士班近2千畢業生。畢典呼應這群「疫情中入學、AI浪潮中畢業」獨特世代，首度運用AI將平時形象嚴謹的校長張翊峰化為動感「Hip-hop舞者」，以熱力饒舌舞姿自我介紹出場，送給畢業生勉勵金句「鯤鵬展翅，扶搖九萬里」，展現嘉藥創新與活力氣象。

台大推人才永續計畫 新聘Ａ+等級教授5年可獲加薪1200萬

台大今天舉行114學年度第二學期第二次校務會議，台大提出「人才永續計畫書」，將向教育部爭取特別預算用於留才攬才。台大將獎金制度分為到任獎金與留任獎金，以到任Ａ＋人才為例，不含法定薪資，5年可獲得1200萬加薪。

台大擴大辦理高中生進階課程 7門課開放全台與馬來西亞生參與

國立台灣大學今天宣布，於115學年度擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計畫」，將由原來的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及海外馬來西亞。台大提供7門課，並設有「實體授課、同步直播、課程錄播」等模式，讓不同地區學生都有機會提早修習大學基礎課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。