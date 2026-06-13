蔡英文赴高醫大勉畢業生！送上3祝褔「不要太早被標籤定義」

前總統蔡英文今天出席高雄醫學大學畢業典禮，送給畢業生「保有學習和調整的能力、不要太早被標籤定義、照顧好自己」3個祝福。她說，不要太快讓一時的成敗，決定自己是什麼樣的人。

蔡英文昨天在社群平台Threads發文透露自己不能晚睡，「因為我明天要早起去高雄，參加畢業典禮，這次是大學的。」貼文一出湧入逾10萬人按讚，有網友貼上高醫大的畢典傳單說「我要為了妳早起」，還有網友說「校友可以回去嗎？」

蔡英文上午出席高雄醫學大學畢業典禮致詞說，畢業生走出校園後，很多事情將不再有標準答案，人生也不會有清楚的時程。有些人可能會開始思考，第一份工作要怎麼選，理想和現實要怎麼平衡，自己真正想要的是什麼。

前總統蔡英文（圖）13日出席高雄醫學大學畢業典禮並致詞，她送給畢業生「保有學習和調整的能力、不要太早被標籤定義、照顧好自己」3個祝福。（高醫大提供）中央社

蔡英文表示，專業不是只存在於課本和考試裡，「專業最後都會回到人，回到社會，回到真實世界的需求」。有些人可能會擔心，「AI會不會改變學了好幾年的專業，國際局勢會不會影響台灣的未來」？

她說：「這些擔心、不安，不是因為你不夠好，而是你正走進一個還在重新打造秩序的新世界。焦慮，也不是你們個人的問題，而是這個時代給年輕人的共同課題。」

蔡英文說，她今天要送3個畢業祝福，第1，希望大家在變動中，保有學習和調整的能力。人生很多重要的方向，不是一次就會選對；也不是只要一步走錯，就會落後。不要把人生的安全感，寄託在一條不會變的路上；要把它建立在自己能夠學習、調整和重新出發的能力上。

蔡英文表示，第2，希望大家不要太早被標籤定義，也不要太快讓一時的成敗，決定自己是什麼樣的人。畢業，不是要你立刻證明自己已經很完整；畢業，是給你一個機會，開始用自己的方式，回答「我想成為什麼樣的人」。

她說，第3個祝福是希望大家照顧好自己，也相信自己能夠成為支持社會的力量。畢業後會有許多自由，但也代表要把自己照顧好，這是人生很重要的功課，更重要的是，在遇到挫折的時候，不要把自己逼到沒有退路。照顧好自己的身心，才有能耐走得更久，也走得更穩。

「除了照顧好自己，也希望大家不要低估自己改變社會的能力。」她說，未來不論大家走向哪一個領域，請不要忘記，「你的努力不只屬於自己，你的專業、善意和面對困難的勇氣，都會在某些時刻，成為支撐別人的力量，也成為台灣繼續往前走的動力」。