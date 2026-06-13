台大設AI治理策略小組 推近用平權、算力共享

人工智慧（AI）的發展衝擊學術界，台灣大學校務會議今天通過成立「AI與數位治理策略工作小組」，將頻寬環境健檢、軟體近用平權、算力共享等列入重點工作。

台灣大學今天舉辦校務會議，校務研究辦公室主任朱曉萍報告國際高教AI政策趨勢。她指出，目前全球僅有約20%的少數頂尖研究型大學，發布了全校性的AI政策，39%建立AI使用規範。台灣多數大學還停留在「被動應急」及「探索試行」階段。

朱曉萍表示，高教AI治理雖已逐步走向制度化，但台灣政府才剛通過AI基本法，法制架構尚未完備，全面推動的條件尚未成熟，建議現階段應審慎評估，循序漸進規劃符合自身脈絡的AI校級藍圖。

隨後地理系教授簡旭伸等多名師生代表，共同提案設立校級的「AI與數位治理策略工作小組」，提出行動方案與短中長期制度。這項提案獲得校長陳文章支持，並在校務會議中通過。

簡旭伸等人指出校園AI治理的重點工作，包括AI的近用平權。他指出，現在已有部分學生自行購買AI服務，部分學生則難以負擔。應建立校級的AI帳號授權制度、公共平台與配額和弱勢學生支持方案，避免AI資源完全依附於個人經濟能力。

另外，簡旭伸建議，應將「算力」視作類似圖書館的資料庫、水電、網路等公共基礎設施。台大應思考建立校級的GPU與AI算力共享平台，提供師生合理的申請與付費制度。

校長陳文章表示，AI治理對台大非常重要，須建立跨處室、學院的工作小組，定期到校務會議報告。其中也會納入學生代表，確保AI最大使用群體的權益。