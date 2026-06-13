台大推人才永續計畫！新聘Ａ+等級教授5年可獲加薪1200萬

台大今天舉行114學年度第二學期第二次校務會議，台大提出「人才永續計畫書」，將向教育部爭取特別預算用於留才攬才。台大將獎金制度分為到任獎金與留任獎金，以到任Ａ＋人才為例，不含法定薪資，5年可獲得1200萬加薪。

台大人事室主任陳佩君說，台大56%教師未滿55歲，但55歲至60歲以上教師也有44%。台大教授每年平均離退人數為79人，單年度最高可達87人，且以退休人數觀之，近5年都有逐漸增長的趨勢。規劃人才需求涵蓋5大領域，包括數位人文、分子生醫、智慧科技、創新物質，以及包含半導體與人工智慧的國家重點領域，將針對此，延攬具學術研究潛力的教研人員。

陳佩君說，台大提出到任獎金與留任獎金，到任獎金設有獎金分級制，分為Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ等級，提供5年期獎勵，預估每年聘雇50人，其中Ａ級和Ａ＋人才盼佔比可達七成。最高級的Ａ＋人才，1人5年可獲得900至1200萬；Ａ級人才則為5年可獲360至600萬。以新聘助理教授為例，法定薪資再加上最高每年240萬到任獎金，助理教授年薪最高可上看425萬。

留任獎金一項，陳佩君指出，教師到任滿5年需進行評核，分為特優、優、良3等級，以實質貢獻為考核重點，涵蓋研究成果、組織大型計畫能力、獲獎等，獲得特優評鑑者，三年可獲得216萬。

陳佩君說，到任獎金會採分期給付，每年給付2次，5年分10次平均發放；留任獎金則是教師屆滿5年後的次一年度起，3年分6次平均發放。台大年度新聘教師以每年50人為基準，期望每年都有九成的達成率，Ａ級和Ａ＋人才盼占比達7成。

台大校長陳文章說，近年大專校院面臨教師退休潮，教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，全國12所大專校院可向教育部提出申請方案，但教育部也希望學校都能個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力，因此於校務會議上說明台大規劃。而台大所有學系、領域都是重點領域，各領域都有機會被照顧，台大會努力向教育部申請。

台大也預估，10年計畫總經費約31億，希望可由政府特別預算分擔其中22億，其他由台大自籌。台大「人才永續計畫書」今獲得校務會議通過，將報送教育部申請。