伊斯蘭學者定居台灣20年 見證多元信仰友善理解

長年定居台灣的伊斯蘭文化學者初雅士接受中央社訪問，從中東的純一誦經聲，談到台北街頭的多元信仰，跨越文化與宗教界線，他見證台灣社會對伊斯蘭認識的變化，例如清真餐廳與祈禱空間越來越多，穆斯林在台生活更便利，提升在台的能見度與被理解。

初雅士（Osman Çubuk）在土耳其唸完高中後負笈前往埃及求學，就讀於在穆斯林世界中擁有崇高地位的艾資哈爾大學（Azhar University）。初雅士對記者回憶道：「艾資哈爾大學是中東阿拉伯世界最古老，也是最具權威的伊斯蘭文化學術中心。許多宗教思想及其相關出版物，都必須經過它的認可。」

相對地，在這所教育殿堂的求學歷程也不輕鬆。初雅士指出，當年在開羅的日子充滿壓力，學校中很多學生平均需要延長到6至7年才能完成學業。「因為一學年只有一次考試機會，沒有退路。」

屬於鳳毛麟角的初雅士，順利地在4年內通過艾資哈爾嚴苛的制度取得學位。但回憶起那段時光，他形容艱難又深刻，「生活很單純，就是上課和回家。但整個城市充滿宗教氣息。」

他提到，開羅街頭、店家與巴士長時間循環播放「古蘭經」。此外，清真寺的誦經聲也透過擴音器傳遍社區。「那是一種浸淫式的信仰環境」，初雅士緬懷地告訴記者。

初雅士畢業離開埃及後，選擇來到台灣攻讀宗教研究，試圖進一步了解東方信仰系統，「我想了解不同宗教如何看待世界」。

他在台灣取得政治大學國家發展研究所博士、專精宗教學；現為台灣伊斯蘭研究學會常務理事、台灣大學外文系兼任助理教授，教授阿拉伯語、土耳其語，以及伊斯蘭歷史與文化課程。

初雅士在比較伊斯蘭與台灣常見宗教，如佛教、道教與民間信仰時分析表示，兩者在本質上存在根本差異，伊斯蘭屬於一神論宗教，強調唯一真主的啟示與規範；相較之下，東方宗教偏向是多神信仰或哲學體系。

他進一步指出，伊斯蘭的宗教實踐還具有強烈的社會性，例如集體禮拜、天課制度與朝覲，都強調群體連結與社會責任；反觀東方宗教，較強調個人修行與心靈啟發，例如冥想與閉關。

初雅士一言以蔽之，「伊斯蘭是一種完整的生活方式」，生活屬於宗教的一部分；而非如同台灣，宗教只是生活的一部分。因此，伊斯蘭教不僅制定信仰行為，也涵蓋對日常飲食、經濟、政治與社會關係的規範。

而台灣常見的宗教形態，如佛教、道教與民間信仰，呈現多元並存的狀態，信仰形式彈性且廣泛，較少全面性介入個人生活，也成就了台灣更具靈活多變化的生活方式。

在台灣生活20多年的經驗，讓初雅士也觀察到文化差異所帶來的理解落差。由於伊斯蘭在台灣仍屬相對陌生的宗教，許多民眾對其認識有限，甚至帶有刻板印象，「比方說，最常被問到伊斯蘭教為什麼不能吃豬肉，要封齋一個月，或是一夫多妻的問題。」

然而隨全球化與移民交流增加，加上台灣政府推動新南向政策，初雅士也見證到台灣社會對伊斯蘭認識的變化。

他說，現在比起過去20多年有大幅改善。現在台北街頭可頻繁見到配戴頭巾的女移工與留學生，清真餐廳與祈禱空間也越來越多，讓穆斯林在台生活更加便利，也提升穆斯林在台灣社會中的能見度與被理解。

然而，初雅士也看到另一個隱憂。他指出，由於台灣穆斯林社群仍屬極少數，面臨伊斯蘭教育資源不足的問題，缺乏完整的宗教教育體系，恐影響台灣穆斯林下一代對伊斯蘭信仰的理解與傳承。

對初雅士而言，這段跨文化對話的關鍵，不在於強調差異，而在於理解背後的價值邏輯。「每個宗教都有其完整的世界觀，重要的是願不願意去互相理解。」

在初雅士的眼中，宗教不只是信仰，更是一種理解世界與他人的方式。從土耳其到開羅，再從開羅到台北，初雅士以這段跨越地域與信仰的旅程，在台灣成為一座連結多元文化的橋梁。