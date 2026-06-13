台師大蔡詠昕骨骼發育不全 投入藝術獲總統教育獎
台灣師範大學學生蔡詠昕因先天脊柱與下肢發育不全，每天都活在疼痛的折磨中，但身體限制並未阻礙學習腳步，不僅雙主修美術和歷史，還修讀教育學程，今年獲得總統教育獎肯定。
教育部今天發布新聞稿，介紹多名克服身體病痛的總統教育獎得主。蔡詠昕歷經11場大小手術後，至今仍需要仰賴輪椅與止痛藥生活，但仍努力學習，成績名列前茅，在藝術創作上屢屢獲得肯定。
蔡詠昕不僅以高度自律與堅韌意志求學，更展現成熟的公共藝術與責任感。她樂於幫助同學，被稱為「蔡媽」並擔任班長多年。未來夢想是成為教師，近年更主動籌辦中小學藝術團隊，希望將教育真正帶到需要的地方。
嘉義高商學生郭健安同樣獲得總統教育獎，他是裘馨氏肌肉萎縮症患者，隨著年齡增長，肌肉逐漸萎縮無力，需以輪椅代步，且父親因車禍而無法工作，家庭生計仰賴母親打零工與各項補助維持。
郭健安告訴自己，唯有努力向學、精進自我，才能回應家人的付出。他以穩定的學習表現，爭取多項獎助學金，高二起因病情難以長時間久坐，改為在家學習，但仍未中斷追求知識，珍惜每一個學習的機會。
嘉義縣竹崎高中學生蕭安宇出生時即確診基因缺陷導致聽損，在羽球運動中找到自信，雖然在訓練過程中，曾因肌腱發炎陷入焦慮與失眠，但在家人和教練的支持下逐步克服困境，在國際賽場上屢獲佳績。
蕭安宇已錄取國立清華大學學院學士班，深入學習運動科學、國際體育管理、教練培育或復健治療等領域，同時積極學習手語，期盼能以多語能力與親身經驗，成為能鼓舞身心障礙運動員的教練或推廣者。
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