快訊

高中生納動員？教部青年服勤計畫遭網揪出「新公告」 配合國軍戰備…一天後被刪

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

產後首露面！福原愛公開再婚秘辛「認了一度不敢出門」

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大蔡詠昕骨骼發育不全 投入藝術獲總統教育獎

中央社／ 台北13日電
台灣師範大學學生蔡詠昕今年獲得總統教育獎肯定。聯合報系資料照／記者何定照攝影
台灣師範大學學生蔡詠昕今年獲得總統教育獎肯定。聯合報系資料照／記者何定照攝影

台灣師範大學學生蔡詠昕因先天脊柱與下肢發育不全，每天都活在疼痛的折磨中，但身體限制並未阻礙學習腳步，不僅雙主修美術和歷史，還修讀教育學程，今年獲得總統教育獎肯定。

教育部今天發布新聞稿，介紹多名克服身體病痛的總統教育獎得主。蔡詠昕歷經11場大小手術後，至今仍需要仰賴輪椅與止痛藥生活，但仍努力學習，成績名列前茅，在藝術創作上屢屢獲得肯定。

蔡詠昕不僅以高度自律與堅韌意志求學，更展現成熟的公共藝術與責任感。她樂於幫助同學，被稱為「蔡媽」並擔任班長多年。未來夢想是成為教師，近年更主動籌辦中小學藝術團隊，希望將教育真正帶到需要的地方。

嘉義高商學生郭健安同樣獲得總統教育獎，他是裘馨氏肌肉萎縮症患者，隨著年齡增長，肌肉逐漸萎縮無力，需以輪椅代步，且父親因車禍而無法工作，家庭生計仰賴母親打零工與各項補助維持。

郭健安告訴自己，唯有努力向學、精進自我，才能回應家人的付出。他以穩定的學習表現，爭取多項獎助學金，高二起因病情難以長時間久坐，改為在家學習，但仍未中斷追求知識，珍惜每一個學習的機會。

嘉義縣竹崎高中學生蕭安宇出生時即確診基因缺陷導致聽損，在羽球運動中找到自信，雖然在訓練過程中，曾因肌腱發炎陷入焦慮與失眠，但在家人和教練的支持下逐步克服困境，在國際賽場上屢獲佳績。

蕭安宇已錄取國立清華大學學院學士班，深入學習運動科學、國際體育管理、教練培育或復健治療等領域，同時積極學習手語，期盼能以多語能力與親身經驗，成為能鼓舞身心障礙運動員的教練或推廣者。

教育部 台師大 身體

延伸閱讀

拿聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現韌性

車禍癱瘓拚上輪椅擊劍金牌國手 許雅惠再成總統教育獎得主

永瑞優良學生獎學金頒獎 蘇俊賓：讓善意有延續的力量

媽媽深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

相關新聞

台大推人才永續計畫 新聘Ａ+等級教授5年可獲加薪1200萬

台大今天舉行114學年度第二學期第二次校務會議，台大提出「人才永續計畫書」，將向教育部爭取特別預算用於留才攬才。台大將獎金制度分為到任獎金與留任獎金，以到任Ａ＋人才為例，不含法定薪資，5年可獲得1200萬加薪。

台大擴大辦理高中生進階課程 7門課開放全台與馬來西亞生參與

國立台灣大學今天宣布，於115學年度擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計畫」，將由原來的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及海外馬來西亞。台大提供7門課，並設有「實體授課、同步直播、課程錄播」等模式，讓不同地區學生都有機會提早修習大學基礎課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。