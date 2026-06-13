台大擴大辦理高中生進階課程 7門課開放全台與馬來西亞生參與

國立台灣大學今天宣布，於115學年度擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計畫」，將由原來的台北市高中試辦模式，擴展至全國高中及海外馬來西亞。台大提供7門課，並設有「實體授課、同步直播、課程錄播」等模式，讓不同地區學生都有機會提早修習大學基礎課程。

台大115學年度第1學期，開設微積分上、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學、普通生物學及普通心理學等課程；第2學期則開設微積分下、普通物理學甲下、經濟學原理、社會學、普通心理學及普通化學丙等課程。

台大說，1門課3學分，每門課程報名費3450元，中低收入戶與低收入戶則免報名費。課程將依性質採實體授課、同步直播、課程錄播等模式辦理，學生完成並通過課程規定的學習活動、作業與評量後，將由台大核發修課證明；未來若入學台大，可以依規定向就讀學系申請學分抵免。

台大也說，「實體課程」招收對象，為交通條件允許的優秀高中生；「線上課程」招收對象，則開放國內其他高中學生和馬來西亞優秀高中生申請修讀。修課資格由各高中學校依各課程授課教師所訂修課條件，推薦高二或高三優秀學生參加，每位學生以修習一門課程為限；各課程修課人數，可由授課教師依照教學型態、課程性質、教學量能設定上限。

台大校長陳文章表示，高中生進階課程計畫能協助學生提前適應大學課程的深度與節奏，培養自主探究與跨域學習能力，更有助於減輕大學初期課業壓力，讓學生得以保留更多時間與學習空間投入研究探索、跨域學習及海外交流。

陳文章也說，台大也希望藉此建立從高中到大學的學習管道，及早識別並培育具有潛力的學生，作為高等教育人才培育的基礎，強化國內高等教育人才儲備。學生可藉由課程在升學前探索學科興趣，同時累積大學學分，有助於進入大學後縮短適應期。

為協助高中學校了解計畫內容、課程資訊、推薦程序及重要期程，台大將於6月16日上午9時30分至10時20分，辦理計畫線上直播說明會，歡迎高中教師參與，相關資訊公告於計畫網站。報名日期即日起至7月14日，115學年第1學期將於9月8日開課。