合校案卡關！高雄大學通過決議推動「這校名」 中山大學回應了

少子化浪潮與半導體產業崛起的帶動下，國立中山大學、高雄大學推動合併，預計最快2028年8月1日正式掛牌。國立高雄大學今召開校務會議，以過半數票通過將用「國立高雄中山大學」校名，推動與中山大學協商合校校名依據。對此，中山大學回應，仍將依照議程討論校名，若協商沒有共識，將進入2校聯合加權投票。

中山大學、高雄大學合校議題並非首次討論，2019年高雄大學校務會議已通過合併案，後續傳出雙方在校名始終談不攏，新校名稱究竟沿用中山、高大，或另創新校名，各有不同主張。

由於校名牽涉校史傳承、校友認同及學校品牌價值，雙方遲遲無法取得共識，最終讓合校案破局擱置多年，如今兩校重啟合併討論，外界除關注合併效益外，當年讓雙方談不攏的校名問題，也成為合校能否順利推進的關注焦點。

高雄大學今天召開第53次校務會議，針對與國立中山大學合校後校名議題進行表決，經校務會議代表投票結果，由「國立高雄中山大學」校名獲得最高票且達領票人數過半票數，作為與中山大學協商合校校名依據，校方表示，後續將依校務會議決議持續協商。

對於高雄大學堅持「高雄」不能消失，但中山大學目前也依照議程維持「國立中山大學」校名。中山大學回應，目前尚未接獲高雄大學來文，因此仍會依照議程進行討論校名，後續將會進入2校協商，若協商沒有共識，將採取2校聯合加權投票，由2校校務會議代表投票決定。

國立中山大學、高雄大學近期各自召開校務會議，同意重啟併校談判，讓合併案再露曙光。圖／校方提供