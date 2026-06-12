全台印度學生最多大學 正統印度瑜珈今首度登清大

國立清華大學印度中心今首度在校內舉辦印度瑜珈日活動，邀請曾赴印度瑞詩凱詩取得專業師資資格的瑜珈老師黃惠如帶領體驗課程，結合肢體伸展、冥想及印度餐點品嘗，吸引師生、校友及民眾參與。清大表示，希望透過活動推廣正統印度瑜珈文化，也深化台印文教交流。

清大表示，這次活動由現任新竹市副市長、清華大學體育室教授林琨瀚開幕致詞。林琨瀚表示，瑜珈起源於印度，橫跨各年齡層和國界風靡全球，瑜珈的獨特之處是增進柔軟度、肌力與平衡感，更能透過呼吸調節與冥想，幫助人們放鬆心情、舒緩壓力，期待今天更多人認識瑜珈，讓健康運動融入日常生活之中。

清大印度中心主任方天賜表示，清大是全台灣印度學生最多的學校，校方長期支持及促進台印之間的教科文領域交流，雖然台灣已有很多人從事瑜珈活動，但鮮少有機會接觸正統的印度瑜珈。因此，此次特別邀請獲得正統印度瑜珈訓練的黃惠如老師來講解及介紹，一方面讓更多人領略印度文化之美，將印度文化帶進校園，也藉此呼應聯合國的6月21日國際瑜珈日。

本場次活動為印度台灣華語教育中心所舉辦的「季風亞洲─印度華語風華工作坊」系列活動之一。清大辦公室自2011年承辦印度台灣華語教育中心以來，透過與印度大學合作設立台灣華語教育中心，已選派超過百位人次的華師到印度任教及推廣台灣高教及文化。此次是工作坊首次以瑜珈日的形式，呈現台印文教交流的新面貌。

國立清華大學印度中心今首度在校內舉辦印度瑜珈日活動，邀請曾赴印度瑞詩凱詩取得專業師資資格的瑜珈老師黃惠如帶領體驗課程，結合肢體伸展、冥想及印度餐點品嘗，吸引師生、校友及民眾參與。圖／清大提供

國立清華大學印度中心今首度在校內舉辦印度瑜珈日活動，邀請曾赴印度瑞詩凱詩取得專業師資資格的瑜珈老師黃惠如帶領體驗課程，結合肢體伸展、冥想及印度餐點品嘗，吸引師生、校友及民眾參與。圖／清大提供

國立清華大學印度中心今首度在校內舉辦印度瑜珈日活動，邀請曾赴印度瑞詩凱詩取得專業師資資格的瑜珈老師黃惠如帶領體驗課程，結合肢體伸展、冥想及印度餐點品嘗，吸引師生、校友及民眾參與。圖／清大提供