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陽明交大畢典 藥學系清寒生獲選畢業代表「藥會過期但教育不會」

中央社／ 台北12日電
陽明交通大學今天舉行畢業典禮，藥學系清寒生張愛慈獲選為畢業代表，她在6年間多次深入偏鄉，宣導正確用藥知識，並前往澳洲取經社區推廣，未來將成為藥師實踐夢想。 中央社／陽明交大提供
陽明交通大學今天舉行畢業典禮，藥學系清寒生張愛慈獲選為畢業代表，她在6年間多次深入偏鄉，宣導正確用藥知識，並前往澳洲取經社區推廣，未來將成為藥師實踐夢想。 中央社／陽明交大提供

陽明交通大學今天舉行畢業典禮，藥學系清寒生張愛慈獲選為畢業代表，她在6年間多次深入偏鄉，宣導正確用藥知識，並前往澳洲取經社區推廣，未來將成為藥師實踐夢想。

陽明交大今年有5163名畢業生，張愛慈6年前透過幫助弱勢學生的璞玉計畫（現為屯蒙組）入學，她不僅克服了經濟困境，更努力回饋社會。

張愛慈的成長背景，讓她看見弱勢者普遍缺乏正確用藥觀念。她在求學期間多次深入偏鄉，參與宣導活動，畢業前夕還透過教育部青年百億計畫前往澳洲，學習將健康識讀融入社區的推廣模式。

張愛慈分享「藥會過期，但教育不會」，她深信出生不能決定一生，透過教育及努力，每個人都可走得比想像中更遠；未來她將成為藥師，用行動完成夢想。

均一平台教育基金會執行長呂冠緯今天受邀為致詞貴賓，他在畢典中分享，決定人生的不是有多少好消息，而是壞消息到來的時候，能否真正讀懂它。

呂冠緯說，有些壞消息，一開始看起來像「句點」，但多年以後回頭看，才發現它其實是「冒號」，「後面還有一段更重要的話，要我們用一生寫出來。」

陽明交大校長林奇宏則期許畢業生重視團隊合作，因為偉大的事不是一個人能完成的；面對日益複雜的世界與AI時代來臨，團隊合作、溝通能力及對社會運作的理解，將是難以被取代的核心能力。

陽明交大 交大 陽明交通大學

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