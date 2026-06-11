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東海國際學院大一生勇闖國際舞台 赴大阪發表研究成果

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
學生們受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。東海大學提供
學生們受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。東海大學提供

大一新生也能登上國際舞台！東海大學國際學院三名國際經營管理學位學程（IBA）學生，在張亦騏教授帶領下，赴日參加亞太觀光與餐旅教育協會年會（APacCHRIE 2026）國際年會，發表研究成果並與日本企業高層交流，展現新世代國際移動力。

東海國際學院院長James Sims表示，台灣學生從不缺實力，當站上國際舞台，他們完全有能力與全球青年競爭，並讓世界看見台灣。

東海大學國際學院長期培育具備全球移動力與宏觀視野的頂尖人才。日前，三名國際經營管理學位學程的大一新生濮愷妮、王彣瑜、曾思錡，打破傳統學習框架，以「青年研究者」的宏大視野，登上觀光餐旅界深具國際指標性的亞太觀光與餐旅教育協會年會。

三位大一新生向全球學者發表「綠色升級再造食品（Green-Upcycled Food）」、「校園循環經濟」與「臺灣茶美學跨文化學習」等前瞻議題，展現新世代對全球永續趨勢的深刻洞察。

國際學院教授張亦騏表示，學生們不僅在學術殿堂上與國際學者激盪思維，更將視野延伸至產業實務，受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。

張亦騏表示，透過與企業高層的深度座談，學生們將課堂上的行銷管理與消費者行為理論，轉化為對跨國品牌產品創新與海外布局策略的實戰理解，成功將國際移動力內化為敏銳的全球市場洞察力。

張亦騏指出：「新世代的視野不應被侷限在教室課堂裡。我們鼓勵學生從大一就接觸國際頂尖研究、站上世界級舞台，這不僅能培養他們獨立思考與跨文化溝通的全球化思維，更為他們未來參與2+2及3+2雙聯學位打下最紮實的實戰基礎。」他說，看到同學們在國際舞台上展現出的自信與世界觀，令人既欣慰又驕傲。

對於學生們驚豔國際的亮眼表現，東海大學副校長劉正給予高度肯定並指出，這正是東海深耕博雅教育與跨域人才培育的具體成果。看見大一學生能具備如此開闊的國際視野與研究實力，學校未來將持續挹注資源，支持學生參與更多元的海外移動學習，接軌全球趨勢。

國際學院院長James Sims非常肯定大一學生的優異表現，完美實踐了「學用合一」與「國際化教育」的願景。他強調世界級舞台從來不屬於特定國家，而是屬於勇於跨出的年輕人，東海學生正以行動證明，台灣青年有能力在全球發聲。

東海國際學院教授張亦騏(左起)率三位大一生曾思錡、濮愷妮、王彣瑜，躍上國際舞台。東海大學提供
東海國際學院教授張亦騏(左起)率三位大一生曾思錡、濮愷妮、王彣瑜，躍上國際舞台。東海大學提供

張亦騏教授(右)與日本UHA味覺糖大阪總部社長Setsuji Kishimoto合影。東海大學提供
張亦騏教授(右)與日本UHA味覺糖大阪總部社長Setsuji Kishimoto合影。東海大學提供

大阪 東海大學 日本

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