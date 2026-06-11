國北教大女廁偷拍案 警方再通報63歲男子還涉足北藝大

國立台北教育大學女廁日前遭裝設針孔攝影機，大安警分局循線在新北市淡水區查獲一名63歲男子。國立台北藝術大學則於日前接獲台北市政府警察局大安分局通知，該名男子也涉及於北藝大校內藝文生態館1樓女廁內進行偷拍，目前已由警方依法偵辦中，學校全力配合警方調查及後續司法程序。

北教大一名女學生上月底進入校內教學大樓4樓女廁時，在隔間內發現可疑裝置，懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。後由警方到女廁勘查，查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池及線路等裝置，並於調閱監視器後鎖定一名男子，上個月已於淡水將其查緝到案。

有北藝大學生表示，接獲學校通知，表示涉嫌於國北教大女廁安裝針孔設備的嫌犯，確定於北藝大藝文生態館1樓女廁內涉嫌偷拍，學校將全力協助可能的受害人員。為釐清案情，學校也公佈今年4月初至5月底三個時段，協尋疑似遭偷拍的被害人。

北藝大今天表示，接獲通知後，已立即啟動相關應變措施，針對案發地點及校內相關場域進行全面清查，並提高每日巡查頻率，加強檢查校內廁所、哺乳室及其他涉及個人隱私場所。同時，亦已針對校內各場館進行全面安全檢視，並將藝文生態館戶外空間夜間照明改設為長亮。

有關可能受害人權益維護，北藝大也說，相關證物及偷拍設備均已由警方依法查扣。依警方目前清查及告知，現階段尚未發現影像外流情形；偵辦過程中，警方亦將依法維護當事人隱私。為協助可能受影響人員維護自身權益，並配合檢調偵辦作業時程，已設置單一受理窗口，受理相關事宜。

北藝大也表示，將全力協助當事人了解相關程序，並視個案需求提供陪同調查指認、法律諮詢、權益告知及其他必要協助。另為照顧師生心理支持需求，學生諮商中心亦將提供專業心理諮商與輔導服務；也會會同受影響較深的電影系教師，於近日內召開專案輔導諮詢會議，向師生說明相關情形，並開放全校師生參與。