快訊

日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

聽新聞
0:00 / 0:00

國北教大女廁偷拍案 警方再通報63歲男子還涉足北藝大

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
左姓男子撐傘潛入國北教大女廁，近日再由警方通知，其也涉及於北藝大校內藝文生態館1樓女廁內進行偷拍。記者廖炳棋／翻攝
左姓男子撐傘潛入國北教大女廁，近日再由警方通知，其也涉及於北藝大校內藝文生態館1樓女廁內進行偷拍。記者廖炳棋／翻攝

國立台北教育大學女廁日前遭裝設針孔攝影機，大安警分局循線在新北市淡水區查獲一名63歲男子。國立台北藝術大學則於日前接獲台北市政府警察局大安分局通知，該名男子也涉及於北藝大校內藝文生態館1樓女廁內進行偷拍，目前已由警方依法偵辦中，學校全力配合警方調查及後續司法程序。

北教大一名女學生上月底進入校內教學大樓4樓女廁時，在隔間內發現可疑裝置，懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。後由警方到女廁勘查，查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池及線路等裝置，並於調閱監視器後鎖定一名男子，上個月已於淡水將其查緝到案。

有北藝大學生表示，接獲學校通知，表示涉嫌於國北教大女廁安裝針孔設備的嫌犯，確定於北藝大藝文生態館1樓女廁內涉嫌偷拍，學校將全力協助可能的受害人員。為釐清案情，學校也公佈今年4月初至5月底三個時段，協尋疑似遭偷拍的被害人。

北藝大今天表示，接獲通知後，已立即啟動相關應變措施，針對案發地點及校內相關場域進行全面清查，並提高每日巡查頻率，加強檢查校內廁所、哺乳室及其他涉及個人隱私場所。同時，亦已針對校內各場館進行全面安全檢視，並將藝文生態館戶外空間夜間照明改設為長亮。

有關可能受害人權益維護，北藝大也說，相關證物及偷拍設備均已由警方依法查扣。依警方目前清查及告知，現階段尚未發現影像外流情形；偵辦過程中，警方亦將依法維護當事人隱私。為協助可能受影響人員維護自身權益，並配合檢調偵辦作業時程，已設置單一受理窗口，受理相關事宜。

北藝大也表示，將全力協助當事人了解相關程序，並視個案需求提供陪同調查指認、法律諮詢、權益告知及其他必要協助。另為照顧師生心理支持需求，學生諮商中心亦將提供專業心理諮商與輔導服務；也會會同受影響較深的電影系教師，於近日內召開專案輔導諮詢會議，向師生說明相關情形，並開放全校師生參與。

北教大 北藝大 偷拍

延伸閱讀

北教大女廁針孔案 63歲男清晨潛入偷拍滿足私慾

國北教大女廁驚見針孔 才反偷拍檢測…隔天就出事

國北教大女廁針孔偷拍案 校方提5措施：所有館舍全面科技偵測

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

相關新聞

國北教大女廁偷拍案 警方再通報63歲男子還涉足北藝大

國立台北教育大學女廁日前遭裝設針孔攝影機，大安警分局循線在新北市淡水區查獲一名63歲男子。國立台北藝術大學則於日前接獲台北市政府警察局大安分局通知，該名男子也涉及於北藝大校內藝文生態館1樓女廁內進行偷拍，目前已由警方依法偵辦中，學校全力配合警方調查及後續司法程序。

影／苗栗部落大學與2大學簽MOU 鍾東錦：就讀興大原民學院發6萬

苗栗部落大學今天下午在縣府舉辦開學典禮，同時與國立中興大學、聯合大學簽署簽署合作備忘錄，中興大學籌設的公費原住民學院預計明年開始招生，縣長鍾東錦聞訊宣布，凡是縣內原住民子弟就讀興大原住民學院，將發給6萬元獎學金，期盼畢業後返鄉服務或進公部門任職，為苗栗增添人才量能。

金大長照系攜手社區推守護地圖　盤點災害優先協助對象

金門大學長照系學生與古寧頭社區建置「北山社區守護地圖」，標示需優先關懷住戶、社區可用資源及避難動線，盼災害發生時助社區更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。