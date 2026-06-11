影／苗栗部落大學與2大學簽MOU 鍾東錦：就讀興大原民學院發6萬
苗栗部落大學今天下午在縣府舉辦開學典禮，同時與國立中興大學、聯合大學簽署簽署合作備忘錄，中興大學籌設的公費原住民學院預計明年開始招生，縣長鍾東錦聞訊宣布，凡是縣內原住民子弟就讀興大原住民學院，將發給6萬元獎學金，期盼畢業後返鄉服務或進公部門任職，為苗栗增添人才量能。
縣府指出，依最新統計數字，苗栗縣原住民總人口已達1萬2729人，其中都會區人口有6495人，首度超越原鄉部落地區的人口，為因應人口移動後的文化傳承需求，部落大學啟動「雙軌世代發展策略」，並於今天舉辦開學典禮及簽署合作備忘錄( MOU）儀式，由興大校長詹富智、聯大校長侯帝光、苗栗部落大學校長鍾東錦共同簽署。
鍾東錦表示，推動原鄉發展是不變的承諾，面對都會區原民人口首度超越原鄉的趨勢，縣府政策必須轉彎、服務必須升級。數據告訴大家，原民族人的生活重心正在遷移，縣府的照顧就要跟著走，縣府將採取「都會、原鄉雙軌策略」，不論族人身在何處，文化學習與技能提升都不斷線。
為展現對原民教育的重視，今年縣府持續編列271萬多元經費，讓部落大學服務走向全面化，今年主題為泰雅語Mbetunux（成為有智慧的人），希望透過教育讓原住民族在快速變遷的社會中，依然保有深厚的文化自信。
縣府原住民族及族群發展處指出，今年部落大學升級的一大亮點在於強化學術支持體系，與在地的國立聯大及台中的國立興大簽署MOU，將打造產學合作模式，並將頂尖大學的文化研究能力、人才培育經驗導入部落，讓課程更多元，更具深度與學理支撐，提升苗栗原住民族的終身教育。
今年開設研習類30班，學程類1班、大師講堂4場次、耆睿學院4場次，透過協會、學校、工作室、部落共同打造，課程內容包括傳統工藝、編織、器樂、健康促進、專業技職、美食研發及民族植物研究等，將學習場域從課堂搬回部落、搬回生活場景，因此開學典禮也以「回到記憶中的小學」為概念，邀大家重溫學習的喜悅，未來將持續致力於融合傳統知識與現代模式，打造部落知識的再生基地，讓原民文化在苗栗這塊土地發揮更大的社會影響力。
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