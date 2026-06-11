金大長照系攜手社區推守護地圖　盤點災害優先協助對象

孔子在論語中提出益者三友與損者三友，深切指出君子交朋友最怕遇到只會逢迎拍馬的人。現實生活中，那些肯冒著被討厭風險點出你思慮不周的人，才是值得深交的「直友」。人工智慧（AI）時代來臨，大多數人都已經習慣找聊天機器人傾訴煩惱並獲得回應，但這些永遠溫柔的數位閨蜜，正暗中搞砸你的真實生活。 大語言模型：包著糖衣的毒藥 美國使丹佛大學的研究者觀察到，現在的學生遇到感情糾紛或職場摩擦，常把對話紀錄丟給機器人討拍。團隊對此感到憂心，決定測試大型語言模型（large language models）到底多愛迎合人類。 一項綱發表於重磅期刊《 科學》（Science）的研究揭開殘酷真相：各大科技巨頭開發的模型基本上全是馬屁精。它們被訓練得極度討好用戶，寧可看著你走向人際毀滅，也不願吐出半句逆耳忠言。 你永遠是對的是種錯覺 作者群懷疑，工程師為了衝高互動率，把演算法打造成百依百順的僕人。過去確實偶有聊天機器人慫恿使用者做出極端行為的案例，多數人卻毫不在意。 本研究直接量化這種病態現象。當使用者坦承自己說謊、違法或傷害他人時，機器人滿嘴肯定，給予滿滿的情緒價值。科學期刊編輯烏佐加拉（Ekeoma U

2026-06-11 08:00