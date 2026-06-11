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金大長照系攜手社區推守護地圖　盤點災害優先協助對象

中央社／ 金門11日電

金門大學長照系學生與古寧頭社區建置「北山社區守護地圖」，標示需優先關懷住戶、社區可用資源及避難動線，盼災害發生時助社區更快掌握需協助對象，縮短救援、避難等時間。

根據金門大學長期照護學系今天發布新聞資料，金大長照系學生日前在古寧頭社區發展協會理事長李金鎗與社區志工帶領下，深入金寧鄉古寧村北山聚落進行社區踏查與住戶訪視，共同建置「北山社區守護地圖」。

長照系表示，走訪過程中，學生透過訪談、觀察與資源盤點，了解居民生活狀況、健康需求與防災準備情形，並將需優先關懷住戶、社區可用資源及避難動線標示於守護地圖中。地圖除標示道路與建築位置，也記錄社區中需要被關心長者樣貌，包括獨居長輩、行動不便者，以及平時較少外出居民，盼在災害發生時能協助社區更快速掌握需協助對象，縮短救援、關懷與避難時間。

李金鎗表示，守護地圖不只是地圖，更是一份社區彼此照顧的承諾；當居民彼此認識、彼此關心，災害來臨時，就能更快找到需要幫助的人。

金門大學健康護理學院院長謝嫣娉表示，此次活動為教育部大學社會責任（USR）計畫「超高齡社區新藍圖－建設長者健康素養與安全守護網」執行成果。透過課程實作與社區合作，學生不僅學習長期照護與高齡防災的專業知能，也在真實場域中理解社區需求，培養關懷實踐與問題解決能力。

長照 金門大學

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