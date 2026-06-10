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中山大學停電近1小時 台電初判校方自有設備故障
國立中山大學今天上午校內發生停電近1小時，學校啟動應變措施後恢復供電。台灣電力公司高雄區營業處表示，初判故障點屬校方自有設備故障，明天會再協助重新確認故障點及相關電驛設定。
中山大學發布訊息表示，今天上午10時42分校內發生停電，學校立即啟動應變措施，並於上午11時38分恢復供電。教學單位已掌握期末考試受影響情形，將提供必要協助，以維護學生權益。
中山大學並表示，經查學校高壓設備運作正常，未發現故障情形，初步研判停電原因可能與外部供電電壓異常波動有關，相關原因後續會再跟台電釐清確認。
不過，台灣電力公司高雄區營業處表示，根據線路故障指示器亮燈指示，確認故障區位於雙方責任分界點中山大學這一側，且經派員會同校方機電人員至現場巡查，也確認故障點屬校方自有設備故障，在校方隔離故障區域後，台電外線再行送電。
台灣電力公司高雄區營業處表示，為確保用戶自有設備故障皆已排除，明天將派員會同校方機電人員，協助重新確認故障點及相關電驛設定。
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