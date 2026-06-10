2026鴻海科技獎得主揭曉 海內外逾200名學生競逐、24人獲獎

2026鴻海科技獎首度分採「學術組」與「應用組」兩大類別，吸引海內外優秀學生超過200人報名投件，除了國內的台大、清大、陽交大、成大等指標學校外，更有來自美國麻省理工學院、普林斯頓與史丹佛大學、德國慕尼黑工業大學、以及日本、英國、加拿大、澳洲等國的頂尖學府的學生參與角逐，最終產生14位學術組得主與10位應用組得主。

鴻海教育基金會表示，學術組得獎者國立陽明交通大學光電工程學系簡崟合同學，研究「應用於光無線通訊之可程式化多輸入多輸出矽光子處理器」，成功將矽光子與可程式化架構深度結合，突破次世代高速光通訊的硬體傳輸瓶頸，前瞻技術展現了深厚的學術基礎與落地潛力。

澳洲雪梨大學曾子耘同學則以「全景-CUDAL」研究榮獲鴻海科技獎應用組，該研究攻克雨天鄉村與積水反射的自駕辨識痛點，具備高實用性與完整數據基準，並獲IEEE發表認可，其多傳感器融合技術完美適配電動車軟體棧，實質提升現實環境下的行駛安全性。

鴻海教育基金會說，獲獎學生們除了能獲得學術組每人25萬元、應用組每人10萬元的實質獎勵金之外，更享有與鴻海內部業師深度交流以及能夠進入鴻海科技集團實習的珍貴機會，透過直接參與全球頂尖科技企業的實作，讓獲獎學子能進一步縮短學用落差，提前接軌實務需求。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會期盼透過鴻海科技獎，給予在研究路上孜孜不倦的科研新星肯定，鼓勵他們繼續勇於探索、深耕創新。鴻海教育基金會相信「學術定義未來，應用創造將來」，希望藉此讓科技研究成為推動人類社會持續進步的關鍵力量。

2026「鴻海科技獎」更多詳情，可至「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團查詢。