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4千農戶迎數位轉型契機 土庫攜手虎科大拚智慧農業

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今與國立虎尾科技大學簽署「智慧農業合作平台合作意向書」，將推動AI人工智慧應用於農業生產及經營管理。記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今與國立虎尾科技大學簽署「智慧農業合作平台合作意向書」，將推動AI人工智慧應用於農業生產及經營管理。記者陳雅玲／攝影

雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今與國立虎尾科技大學簽署「智慧農業合作平台合作意向書」，將推動AI人工智慧應用於農業生產及經營管理，希望透過產官學攜手合作，面對極端氣候挑戰，仍可提升農業生產效率與管理效能。

簽署儀式在土庫鎮農會總幹事黃萬聰、土庫青農聯誼會會長張哲維、中華民國落花生產業協會理事長黃伯文等人見證下，由土庫鎮長陳特凱與虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表簽署合作意向書。

陳特凱表示，土庫鎮有約4000戶農戶，耕作面積近2800公頃，是雲林重要農業鄉鎮之一。近年極端氣候頻繁發生，農民面臨氣候風險與經營壓力，收成往往受到天候左右，期盼透過與虎科大建立合作平台，共同研擬智慧農業發展策略，並透過教育訓練、觀摩交流及專業技術輔導，協助農業升級轉型。

他指出，面對智慧化與數位化浪潮，農業也必須與時俱進。未來希望結合AI、大數據分析、智慧感測及資訊科技等創新技術，強化農業生產管理能力，提高農作物產量與品質，降低經營風險，打造更具競爭力的農業環境。

鮑建國表示，土庫擁有許多經驗豐富且技術成熟的農民，未來將透過專業團隊協助農民記錄施肥、灌溉及田間管理等耕作數據，將寶貴的農業經驗數位化，建立可傳承、可複製的智慧農業知識庫。

他說，虎科大農業科技系擁有涵蓋生產、加工、行銷等領域的專業師資，未來將依據地方需求提供技術支援與輔導，共同推動土庫農業升級，提升整體產業競爭力。

陳特凱表示，除了技術合作外，鎮公所也將媒合在地農民與農科系合作，提供學生校外實習場域，讓學生透過實際參與農業生產與經營管理，累積實務經驗，強化專業能力與產業接軌，進一步為地方農業培育新世代人才。

雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今由鎮長陳特凱（左）與國立虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表簽署合作意向書（右）。記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今由鎮長陳特凱（左）與國立虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表簽署合作意向書（右）。記者陳雅玲／攝影

雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今由鎮長陳特凱（左）與國立虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表簽署合作意向書（右）。記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫鎮公所為提升農民競爭力，今由鎮長陳特凱（左）與國立虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表簽署合作意向書（右）。記者陳雅玲／攝影

極端氣候 虎尾科技大學 雲林

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